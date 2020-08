Snad s fanoušky oslavíme první vítězství, doufá pardubický Petráň

Na rozdíl od svých staronových spoluhráčů měl příležitost si v první lize proti nejbližšímu soupeři Pardubic zahrát už loni. Poštěstilo se mu to za Karvinou, kde tehdy hostoval. Teplice tak mohl lehce naskautovat; sice tak jako každý tým přes léto prošly nějakou obměnou, ale řada věcí zůstala při starém.

„Mají kvalitu hlavně v útoku, hrají na Mareše s Řezníčkem, kteří jsou nepříjemní v soubojích. Na to si budeme muset dát pozor. Je třeba je eliminovat, aby se nedostávali do šancí,“ říká 28letý Petráň.

Hušek hodlá makat na kondici Když byl Lukáš Hušek nedávno v Pardubicích na testech, trenéry svými fyzickými parametry i fotbalovými kvalitami zaujal. Ale doplatil na kondiční handicap. Teď je však 19letý stoper z pražské Sparty zpátky Pod Vinicí, v klubu otočili. „Líbilo se mi tu už předtím. Nějakou hořkost jsem po tom původním rozhodnutí trenérů necítil. Věděl jsem, že tam byly dvě karantény, k tomu nějaké volno... Pro mě bylo těžké tu kondici nabrat,“ konstatuje mládežnický reprezentant. Teď na to bude mít dostatečný prostor, Pardubice si na něj rády chvíli počkají. „Potěšilo mě, že jsme se s vedením Pardubic dohodli a že si mě zavolaly zpátky. Je jen na mně, jestli využiju čas, který mi poskytne třeba reprepauza, abych na sobě zapracoval,“ říká Hušek.

Už minule v Jablonci vás hlasitě povzbuzovalo několik desítek fanoušků. Těšíte se na to, že při premiéře v Ďolíčku bude atmosféra nejspíš ještě hlučnější?

V Jablonci byli hodně slyšet, víc než domácí. Jsme všichni rádi, že za námi takhle jezdí. Doufám, že na Bohemku jich dorazí ještě víc a že s nimi třeba oslavíme první vítězství.

Soupeře jste tam dokázali dostávat do úzkých nepříjemným presinkem. Ukázalo vám to cestu, jak na silné ligové týmy?

Trenér vyžaduje, abychom protihráčům nedávali čas, chce na ně vytvářet co největší tlak. Zatím to plníme. Pak z toho vyplývají chyby soupeře, kdy můžeme jít do protiútoku a zakončit to gólem.

Prohráli jste 0:1. Jak se vám zamlouval výkon mužstva?

Myslím, že jsme tam neodehráli špatné utkání, ba naopak, zanechali jsme tam dobrý dojem. Škoda šance Emila Tischlera po výborné individuální akci, dostal se sám před gólmana. Bohužel to nedal. Ale když budeme hrát takhle, rvát se víc do vápna a proměňovat šance, v lize nebudeme jen do počtu.

Překvapilo vás, že vás trenéři poslali na plac už v prvním kole?

Trochu ano. Bylo to dané i vývojem zápasu, kdy jsme prohrávali. Kdybychom vedli, asi jsem do něj nezasáhl. Trenér to chtěl oživit v útoku, dal tam mě a Hufína (Davida Hufa), hráli jsme na dva útočníky. Ale vyrovnat se bohužel nepovedlo, už bylo málo času.

Jak jste se na trávníku cítil a jak je na tom operované rameno?

Pocit byl dobrý, jsem hlavně rád, že se už můžu zapojit do plné zátěže. Rekonvalescence byla dlouhá, nepříjemná. Nastoupit i na těch pár minut bylo fajn. Začal jsem de facto zkraje přípravy, s kondicí myslím nebude úplně problém. Ale chyběl mi kontakt s balonem. Pomalu to půjde nahoru a do nějaké formy se snad dostanu co nejdřív. Rameno budu muset mít na každý zápas zatejpované, aby se to zpevnilo.