Skvělý Černý a chycená penalta. Jsme dál ve hře, radují se v Pardubicích

„Když jsem přišel do Pardubic, tak jeden z prvních zápasů byl shodou okolností proti Teplicím (1:5). Potřebovali jsme tam rychlost, takže jsem Pavla Černého vyndal ze sestavy. Okamžitě jsem ale věděl, že bez něj hrát nemůžeme. Existuje hodně názorů, že už tam nemá co dělat, ale pro nás je nesmírně důležitý. Klíčový, což teď znovu ukázal,“ zastával se lídra pardubický kouč Radoslav Kováč.

Nakonec se zrodila pardubická výhra 3:1. Za Teplice nejprve pěknou ranou po rohu snížil Tomáš Kučera, ale vítězství domácích pečetil v 69. minutě Kamil Vacek. V CFIG Areně tak ze záchranářského souboje zůstaly důležité tři body.

„Když Teplice snížily na 1:2, tak jsme klasicky znervózněli, což chápu, protože na hlavu to bylo obrovsky těžké utkání. Jinak jsem ale viděl hlad ve vápně, hráli jsme, co jsme chtěli, a pořád jsme díky tomu ve hře o setrvání v lize,“ pochvaloval si Kováč.

Jako klíčová se nakonec ukázala penalta na straně Teplic, kterou za stavu 2:1 chytil Florin Nita.

Kdyby to bylo 2:2, tak nevím, co by se s námi stalo. Trenér brankářů Martin Shejbal ale celou dobu říkal, že Florin chytne penaltu, až to bude nejvíc potřeba. Přijela se podívat celá jeho rodina, dostal se do nároďáku a celý týden bylo vidět, že je naprosto koncentrovaný. Udělal nám zápas.

Hned z protiútoku jste dali gól na 3:1. Naprostý zvrat v emocích.

Už když šel rozhodčí na video, tak mi bylo jasné, že se bude kopat penalta. Ptal jsem se, co si tam zase našel, protože šest penalt proti nám, to už je dost. Navíc všechny na hraně, dneska je ve vápně takových kontaktů miliarda. Ale spravedlnost existovala a emoce to byly neuvěřitelné. Fotbal milujeme, ale pomalu nás zabíjí.

Rázem máte 22 bodů. Co se s týmem přes zimu stalo?

Kluci začali věřit našemu systému a mají zpětnou vazbu v podobě občasného vítězství. Všichni se zlepšili silově a kondičně, ale zase nechci, aby to vyznělo zle vůči minulému trenérovi. Vykopal tady ligu a deset let odváděl skvělou práci. My v ní pokračujeme a hráči se posunují na ještě lepší úroveň. Doufám, že nám to vydrží.