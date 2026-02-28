Závěr byl hektický, remízu s Teplicemi bereme, říká pardubický stoper Konečný

„Myslím, že jsme byli lepší, měli jsme víc příležitostí. Teplice jsme skoro do ničeho nepouštěli, až na závěr, kdy měly dvě obrovské,“ řekl Konečný po zápase. „Chtěli jsme to zvládnout za tři body, ale vzhledem k té dvojšanci v poslední minutě asi bereme i ten jeden,“ doplnil.
Jako plus lze rozhodně vnímat, že na rozdíl od předchozích dvou ligových kol, v nichž Východočeši vyšli gólově naprázdno a s Jabloncem i na Slovácku prohráli shodně 0:2, tentokrát dokázali (alespoň jednou) skórovat. O plichtu se už ve 40. minutě postaral vyrovnávací trefou uzdravený kapitán Patrák.
„Určitě to bylo důležité. Ale je vidět, že nám to tam jako týmu teď moc nepadá. Hráči nahoře nejsou v ideální pohodě. Možností si vytváříme spoustu, ale branek bychom rádi dávali víc,“ podotkl Konečný.
Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti
Koncovka ovšem není jediná potíž pardubické hry – mančaft trenéra Trousila taky často úplně zbytečné góly dostává. Někdy je v tom i kus smůly, jako zrovna proti Teplicím, kde hosté trefili Patráka ve vápně do ruky a teplický Bílek pak trestal z penalty. Už minule na Slovácku si přitom Solil při obranném zákroku nechtěně vstřelil vlastence... Tohle na psychice určitě nepřidává.
„S klukama se navzájem podporujeme – je jasné, že útočníci góly dávat chtějí, usilují o to mít dobrá čísla a být vidět. Z těch obdržených byly některé nešťastné, ale jiné padly i po našich chybách – standardky lze bránit lépe. Bavíme se o tom dost, já se přirozeně zabývám hlavně těmi inkasovanými,“ řekl k tomu Konečný.
Stále teprve devatenáctiletý obránce po Teplicích litoval, že Pardubice po srovnání nedokázaly lépe zúročit převahu po přestávce, byť se to jevilo poměrně nadějně.
„Věřil jsem nám hodně. My ty zápasy chceme vyhrávat, do druhé půle jsme vstoupili dobře a Teplice zatlačili. Až na krátký úsek po červené kartě pro Godwina (v 89. minutě) jsme to herně zvládli dobře. Možná to chtělo ještě víc obehrávat po stranách, dávat tam víc centrů,“ přemítal Konečný.
V úplném finiši duelu jeho spoluhráč Luka Charatišvili coby poslední instance v bráně bravurně zlikvidoval střelu teplického Radosty z přečíslení v brejku a poté ještě vyboxoval ránu stejného hráče do pravého růžku.
„Luka do toho naskočil v posledních dvou utkáních a teď s Teplicemi nás v poslední minutě podržel. Je to kvalitní gólman,“ chválil Konečný parťáka.
Už před Charatišviliho zákroky, po zmíněném Godwinově vyloučení, se několikrát v řadě „žlutilo“, zápas začal sudímu Benešovi protékat mezi prsty a jeho další aktéři ztráceli přehled o tom, co se na trávníku vlastně děje.
„Bylo to takové hektické, nervózní, oba týmy cítily šanci na výhru. Červenou pro Godwina posoudit nemůžu, měl jsem to přes hřiště a moc jsem to neviděl. Ale pak jsme si chtěli vzít balon a oba hráči, co stáli u něj, dostali žlutou kartu. To jsem moc nechápal,“ přiznal Konečný. „Ani si pak moc nevybavuju, z čeho vznikla ta chyba, že šli soupeři dva na jednoho,“ dodal.
I díky slunečnému a relativně teplému počasí dorazila solidní návštěva 2 867 diváků. „Lidi se do toho během zápasu dostanou, což bylo podpořené i naší dobrou hrou. Během utkání jsou v emocích, pomáhají nám v tlaku. Hraje se nám před nimi dobře,“ ocenil Konečný.