Ostrý ligový start. Hlavatý před derby: Chladné hlavy, nesmíme být přemotivovaní

Hradec nebude lehký soupeř, v minulé sezoně skončil pátý a po více než třiceti letech postoupil do evropských pohárů. V nohách už má čtvrteční zápas předkola Evropské ligy na umělém trávníku v norském Tromsö, kde vyhrál 1:0.
Teď se ale stejně jako Pardubice bude soustředit na nedělní duel pod lízátky. „Derby je to nejvíc, co v sezoně přijde. Je to obrovský zápas pro celý region,“ říká Hlavatý.
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Přesto si uvědomuje, že je důležité zůstat nohama pevně na zemi. „Musíme do toho jít s chladnou hlavou, soustředit se na výkon, nebýt přemotivovaní a zvládnout to,“ dodává čerstvě osmadvacetiletý fotbalista.
A co od zápasu čeká? „V minulosti to bývaly dost bojovné zápasy. Ale Hradec změnil filozofii a teď je to hodně fotbalový tým, takže věřím, že kvalita utkání bude velká. Ale bude to dost i o vyhraných osobních soubojích,“ věští Michal Hlavatý.
Ten spolu se svými spoluhráči absolvoval během letní přípravy i soustředění v Rakousku, kde se Pardubice utkaly se čtyřmi kvalitními soupeři. „Během kondiční části přípravy jsme si dost hrábli, ale pak z toho člověk bere v sezoně, takže je to potřeba,“ popisuje.
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„Co se týče herní části, zápasy vypadaly líp než konečné výsledky. To je takový varovný prst, na to si musíme dát určitě pozor, abychom zápasy dotáhli do vítězného konce. Gólů jsme totiž dostali víc, než jsme chtěli,“ podotýká Hlavatý.
A jaký je tedy recept na úspěch ve východočeském derby s Hradcem? „Musíme navázat na to, co nás zdobilo v minulé sezoně, hrát jako brejkový a dobře organizovaný tým. Podávat týmové výkony. To se nám vyplácelo a těžili jsme z toho,“ tvrdí Hlavatý.
Stejně jako jeho spoluhráči doufá, že je do sousedního krajského města přijede podpořit dostatek fanoušků.
„V každém zápase, kdy jich přijde hodně, to cítíme. Energie, kterou získáme, se promítá do výkonu a na derby by to byla obrovská podpora. Budeme se snažit odvést maximum,“ přikyvuje Michal Hlavatý.
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Pardubice loni zažily zlomovou sezonu. Zatímco na jejím začátku byly pasovány do role největšího outsidera, po příchodu nového majitele Karla Pražáka a skupiny Kaprain se vše obrátilo takřka o 180 stupňů. Nový trenér Jan Trousil vtiskl mužstvu novou tvář a v jarní části s ním dokráčel až k účasti ve skupině o 7. až 10. místo, což je oproti předchozím ročníkům, kdy byly Pardubice zvyklé na boj o záchranu, znatelný posun.
A jaké jsou letošní cíle? V klubu se snaží držet při zemi. „Rádi bychom to posunuli zase dál a skončili lépe než minule,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci sportovní ředitel Jiří Bílek.
K nové etapě pardubického fotbalu má kromě lepších výsledků přispět i nová identita nebo třeba levnější vstupenky. „Rádi bychom přilákali diváky na stadion,“ uvedl předseda klubu Vít Zavřel.