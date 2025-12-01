Chance Liga 2025/2026

Trousilův hattrick na Letné i nevěřící Patrák. Jak Pardubice dokráčely k senzaci

  7:00
Mluvil věcně a docela střídmě, ale dojatý byl. „Mlaďas s manželkou, kteří byli na tribuně, mi říkali, že by to mohlo vyjít,“ pravil Jan Trousil, trenér fotbalových Pardubic. Ale vy byste tomu snad před nedělním zápasem proti Spartě věřili? „Já ne. A kdyby mi někdo před řekl, jak to dopadne, čuměl bych s otevřenou hubou,“ kroutil hlavou hostující kapitán Vojtěch Patrák.
Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě.

Pardubický kouč Jan Trousil slaví gól na Spartě. | foto: ČTK

Slovní roztržka mezi hostujícím brankářem Lukou Kharatishvilim a Janem Kuchtou...
Lukáš Haraslín (Sparta Praha) proměňuje v 95. minutě penaltu proti Pardubicím.
Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.
Zklamaní hráči Sparty po prohraném zápase s Pardubicemi.
I on se výraznou měrou podílel na největší senzaci dosavadního ligového ročníku.

Sparta - Pardubice 2:4!

„Pro nás ohromný výsledek,“ rozplýval se Trousil, pro kterého to byla v krátké prvoligové trenérské kariéře teprve druhá výhra v šestém zápase.

„Minulý týden jsme podali nejhorší výkon za dobu, co u týmu jsem,“ vracel se k domácímu výprasku 0:4 s Libercem. „Ale reakce hráčů byla úžasná. Dát na Spartě čtyři góly, je luxus, kterého si vážíme. Táhli jsme za jeden provaz.“

On sám už dobře ví, jak vítězství z Letné chutná. V neděli v Praze završil osobní hattrick.

Hráči Pardubic oslavují výhru 4:2 nad Spartou.

Ještě jako hráč totiž na Spartě před sedmnácti lety uspěl s brněnskou Zbrojovkou. A jako trenérský asistent to letos na jaře zvládl také s Plzní. I tehdy přitom na konci zápasu svítilo na tabuli na stadionu konečné skóre 2:4.

Pardubice porazily Spartu ve dvanáctém vzájemném utkání vůbec poprvé. Venku navíc v lize zvítězily po třiadvacetizápasovém čekání. Naposledy uspěly loni v srpnu v Českých Budějovicích.

„Celý týden jsme na kluky apelovali, že když budou na Spartě hrabat devadesát minut, odmění je to. A oni uvěřili,“ ocenil Trousil, který po pěti zápasech bez vítězství změnil rozestavení. „Věděli jsme, že když budeme hrát ve čtyřce, měli bychom na Spartě problémy na krajích. Proto jsme šli do risku a poprvé zkusili systém 3-4-3.“

Vyplatilo se!

První gól dal kapitán Patrák a z úcty ke Spartě, kde vyrostl, neslavil. Pak už ale hosté odšpuntovali euforii bez zábran.

Po hodině vedli už o tři góly. A nerozsypali se ani po kontaktní brance Haraslína, který v polovině osmiminutového nastavení proměnil pokutový kop.

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

„Celou dobu jsme si na lavičce říkali, že pokud udržíme stav tři nula do devadesáté minuty, zvládneme to. A pak jsme dostali gól v osmdesáté deváté,“ vracel se Trousil v rozhovoru pro televize Oneplay k nervóznímu finiši. Pardubice ho ustály a po brejku přidaly do otevřené sparťanské obrany čtvrtou branku.

Vyčerpaný kapitán Patrák už tou dobu oddechoval na střídačce. „Nejhorší pocit, protože už nic nemůžete ovlivnit,“ vykládal zpětně. „Jen jsem se zachumlal do bundy a hodně jsem fandil.“

Bývalý mládežnický reprezentant má v aktuální sezoně na venkovní duely spadeno: trefil se v Liberci, na Slavii, v Jablonci a dvakrát ve Zlíně. Dohromady má už osm branek a v tabulce střelců je druhý za olomouckým Vašulínem.

„Nebudu lhát, na tohle pořadí nesleduju koukám. Chci dávat góly a třeba to na první místo vyjde,“ uculil se.

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) slaví vstřelený gól proti Spartě.

V Pardubicích, které nečekaná výhra posunula mimo barážové příčky na dvanácté místo, podepsal novou smlouvu. „Jsem spokojený a nemám myšlenky na to, abych odcházel,“ ujistil.

„Pro nás je to v tuhle chvíli klíčový hráč. Borec, na kterého se můžeme spolehnout,“ uvedl Trousil. „Po posledním utkání s Libercem jsem mu říkal, že jako kapitán nesmí dopustit, aby šly hlavy dolů. Jeho reakce byla výborná. Nasprintoval strašně moc metrů, vydal se a v sedmdesáté minutě zvedl ruku, že už nemůže dál. Vystřídali jsme ho a na plac šel místo něj další válečník.“

A Pardubice na Spartě dosáhly na svůj největší fotbalový milník.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
