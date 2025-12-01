Trousilův hattrick na Letné i nevěřící Patrák. Jak Pardubice dokráčely k senzaci

I on se výraznou měrou podílel na největší senzaci dosavadního ligového ročníku.
Sparta - Pardubice 2:4!
„Pro nás ohromný výsledek,“ rozplýval se Trousil, pro kterého to byla v krátké prvoligové trenérské kariéře teprve druhá výhra v šestém zápase.
„Minulý týden jsme podali nejhorší výkon za dobu, co u týmu jsem,“ vracel se k domácímu výprasku 0:4 s Libercem. „Ale reakce hráčů byla úžasná. Dát na Spartě čtyři góly, je luxus, kterého si vážíme. Táhli jsme za jeden provaz.“
On sám už dobře ví, jak vítězství z Letné chutná. V neděli v Praze završil osobní hattrick.
Ještě jako hráč totiž na Spartě před sedmnácti lety uspěl s brněnskou Zbrojovkou. A jako trenérský asistent to letos na jaře zvládl také s Plzní. I tehdy přitom na konci zápasu svítilo na tabuli na stadionu konečné skóre 2:4.
Pardubice porazily Spartu ve dvanáctém vzájemném utkání vůbec poprvé. Venku navíc v lize zvítězily po třiadvacetizápasovém čekání. Naposledy uspěly loni v srpnu v Českých Budějovicích.
„Celý týden jsme na kluky apelovali, že když budou na Spartě hrabat devadesát minut, odmění je to. A oni uvěřili,“ ocenil Trousil, který po pěti zápasech bez vítězství změnil rozestavení. „Věděli jsme, že když budeme hrát ve čtyřce, měli bychom na Spartě problémy na krajích. Proto jsme šli do risku a poprvé zkusili systém 3-4-3.“
Vyplatilo se!
První gól dal kapitán Patrák a z úcty ke Spartě, kde vyrostl, neslavil. Pak už ale hosté odšpuntovali euforii bez zábran.
Po hodině vedli už o tři góly. A nerozsypali se ani po kontaktní brance Haraslína, který v polovině osmiminutového nastavení proměnil pokutový kop.
|
„Celou dobu jsme si na lavičce říkali, že pokud udržíme stav tři nula do devadesáté minuty, zvládneme to. A pak jsme dostali gól v osmdesáté deváté,“ vracel se Trousil v rozhovoru pro televize Oneplay k nervóznímu finiši. Pardubice ho ustály a po brejku přidaly do otevřené sparťanské obrany čtvrtou branku.
Vyčerpaný kapitán Patrák už tou dobu oddechoval na střídačce. „Nejhorší pocit, protože už nic nemůžete ovlivnit,“ vykládal zpětně. „Jen jsem se zachumlal do bundy a hodně jsem fandil.“
Bývalý mládežnický reprezentant má v aktuální sezoně na venkovní duely spadeno: trefil se v Liberci, na Slavii, v Jablonci a dvakrát ve Zlíně. Dohromady má už osm branek a v tabulce střelců je druhý za olomouckým Vašulínem.
„Nebudu lhát, na tohle pořadí nesleduju koukám. Chci dávat góly a třeba to na první místo vyjde,“ uculil se.
V Pardubicích, které nečekaná výhra posunula mimo barážové příčky na dvanácté místo, podepsal novou smlouvu. „Jsem spokojený a nemám myšlenky na to, abych odcházel,“ ujistil.
„Pro nás je to v tuhle chvíli klíčový hráč. Borec, na kterého se můžeme spolehnout,“ uvedl Trousil. „Po posledním utkání s Libercem jsem mu říkal, že jako kapitán nesmí dopustit, aby šly hlavy dolů. Jeho reakce byla výborná. Nasprintoval strašně moc metrů, vydal se a v sedmdesáté minutě zvedl ruku, že už nemůže dál. Vystřídali jsme ho a na plac šel místo něj další válečník.“
A Pardubice na Spartě dosáhly na svůj největší fotbalový milník.