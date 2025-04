Pardubický stoper Lurvink před Spartou: Tuctový zápas? Ani nápad

Maximálně o zachování sebevědomí pro klíčovou fázi sezony, které však pardubičtí fotbalisté mohou mít celkem vysoké už před samotným utkáním proti obhájcům titulu.

Proč? Vůbec poprvé v sezoně se klubu povedlo prolomit strasti s návštěvností, zápas se Spartou bude sledovat do posledního místa vyprodaná CFIG Arena. Dorazí přes čtyři a půl tisíce lidí.

„Normálně bych vám řekl, že to bude zápas jako každý jiný, jenže nebude. Hrát před plnými tribunami je něco neskutečného. Navíc proti Spartě, se kterou jde o jeden z největších duelů v sezoně vůbec. Jako hráč se moc těším a myslím, že na tenhle víkend je nažhavený i celý zbytek týmu,“ přemítal švýcarský stoper Louis Lurvink na klubovém webu.

Nová smlouva pro odchovance

Radost v něm je totiž dvojnásobná. Východočeši si v pátek pojistili služby svého odchovance Štěpána Míška, který platí za největší naděje zdejšího fotbalu.

„V Pardubicích jsem doma. Jsem rád, že dostávám čím dál víc prostoru na to, abych ukázal, co ve mně je,“ těšilo Míška, který podepsal tříletou smlouvu. V nejvyšší soutěži už v pardubickém dresu ve svých devatenácti letech naskočil do úctyhodných čtyřiceti zápasů. Na první gól však šikovný záložník stále čeká, do statistik se zatím zapsal pouze dvěma žlutými kartami.

„Česká liga je hodně fyzicky náročná, ale v tom vidím výhodu. Můžu se totiž nadále posouvat ve všech ohledech, Pardubice mi navíc taky pomáhají být na očích reprezentačním trenérům,“ byl rád Míšek.

Stejně jako všichni spoluhráči doufá, že se Pardubicím povede uhájit prvoligovou příslušnost i v páté sezoně od postupu mezi elitu.

„Jednou bych si chtěl zahrát třeba i prostřední skupinu,“ přál si středopolař Míšek.

Ale postupně. Primárním úkolem teď je co nejvíce potrápit Spartu.

„Není v nejlepším rozpoložení, ale pořád nesmírně silná. Neexistuje žádné kouzlo, kterým bychom Spartu porazili, musíme být soustředění, kompaktní, a pokud budeme mít šanci, tak ji proměnit. Je to jen o nás,“ nabádal bek Lurvink.