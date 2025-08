Konečný odkopal komplet duely s Plzní (1:5), v Liberci (1:2) a na place by neměl chybět ani proti Spartě, jíž se Východočeši postaví v neděli ve 20 hodin.

„Je to jiné než loni, ale ten krok jsem chtěl udělat,“ kvituje Konečný výrazně vyšší minutáž. „Chystal jsem se na to a jsem rád, že ty celé zápasy mohu odehrát. Obzvlášť teď proti tak těžkým soupeřům,“ pokračuje obránce.

Ve stoperské dvojici nastupuje vedle Švýcara Lurvinka, který se postupem času zařadil ke klíčovým postavám Pardubic.

„Nemám si na co stěžovat, je to výborný kluk. Fotbalově je na tom taky velmi dobře, vyhovuje mi to,“ cení si Konečný.

Proti Spartě podle něj bude nezbytné, pohlídat si začátky poločasů. Jinak by se Pardubičtí mohli se zlou potázat, stejně jako v úvodním kole s Plzní, kde inkasovali už v 75. vteřině, nebo pak i v Liberci, kde schytali úder hned po příchodu ze šatny. „Tohle už nesmíme znovu dopustit,“ burcuje Konečný.

S Lurvinkem a spol. ho však čeká opravdu náročný úkol. Sparťané totiž v odvetě druhého předkola Konferenční ligy proti kazašskému Aktobe po přestávce předvedli čtyřgólový kolotoč.

„Viděl jsem to v televizi. Zvládli to. První poločas byl od nich sice trochu nervózní, ale ve druhém už to rozbalili a ukázala se jejich kvalita,“ upozorňuje Konečný.

Koho považuje za hlavní hrozbu pro pardubickou defenzivu?

„Nejvýraznější postava Sparty v útoku je myslím Lukáš Haraslín. Dává góly a rozhoduje zápasy,“ varuje talentovaný bek před šikovným slovenským záložníkem.

Vpředu mohou řádit i mnozí další, tři střetnutí, jež předcházela čtvrteční odvetě s Aktobe, však naznačila, že by Sparta mohla být naopak zranitelná ve vlastní šestnáctce.

„Okének v jejich obraně asi může být víc než obvykle, špičkové týmy na začátku sezony nejsou v takové formě, do jaké se dostanou později. Ale síla Sparty je pořád obrovská,“ uvědomuje si Konečný.

Pardubice budou mít proti Spartě na sobě třetí sadu dresů lososové barvy, což je spojeno i s nedávným zapojením klubu do osvětové kampaně „Nevyhasni“ zaměřené na duševní zdraví sportovců i jiných.

„Všichni se na utkání těšíme a doufám, že je zvládneme. Takové velké zápasy každého baví, i fanoušci tím mnohem víc žijí. A je skvělé, když jich je na tribunách hodně,“ říká Konečný.

O to se věru nemusí strachovat — lístky na divácký šlágr byly už před víkendem vyprodané.