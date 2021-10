Euforii střídají v Pardubicích pocity úzkosti. Musíme se rvát, ví kouč

Kéž bychom hráli spolu, přejí si bratři Čelůstkové Podruhé v ligové kariéře nastoupili proti sobě bratři Tomáš a Ondřej Čelůstkové. Stejně jako loni v prosinci se i v neděli z výhry radoval starší Ondřej, jehož Sparta porazila v Ďolíčku v 11. kole nejvyšší soutěže domácí Pardubice 4:2. Oba fotbalisté se shodli, že hrát proti sobě je zvláštní. Doufají, že jednou budou působit ve stejném týmu. „Jsem spokojenější než brácha. Říkal jsem mu ale hned po zápase, že budu objektivní, když řeknu, že patřil k jejich nejlepším hráčům. Má dvě asistence. Nemusí mít hlavu dole a nemá se za co stydět. Blbě se mi to hodnotí. Hrát proti sobě je zvláštní pocit. Bylo by lepší, kdybychom byli v jednom dresu,“ řekl dvaatřicetiletý Ondřej Čelůstka v rozhovoru pro O2 TV. „Souhlasím s bráchou. Není úplně příjemné proti němu hrát. Máme spolu hezký vztah, navzájem se podporujeme. Je to zvláštní. Je to stále můj sen zahrát si s ním v jednom týmu. Je to taková velká meta, kterou bych rád zažil,“ uvedl o dva roky mladší Tomáš. Před vzájemnými duely se bratři, kteří oba nastupují v obraně, nehecují. „Každý se sám soustředí na zápas. Není to tak, že bychom se před utkáním každý den špičkovali. Jak jsem řekl, v jednom dresu by to bylo lepší,“ řekl Ondřej Čelůstka. Zatímco Sparta se třetím ligovým vítězstvím po sobě vrátila na druhé místo tabulky, Pardubice prohrály počtvrté za sebou a zůstaly na 14. příčce. „Dnes jsme ti smutní. Mrzí nás to, chtěli jsme se zvednout na dobrém soupeři. Bohužel se to nepovedlo a jsme bez bodu. Sparta ukázala velkou kvalitu. Je na vítězné vlně a dovolí si opravdu velké věci. Když jejím hráčům dáte jenom chvilku, dokážou se otočit s míčem, rychle kontrovat a potrestat vás. Opravdu těžký zápas,“ prohlásil Tomáš Čelůstka.

ČTK