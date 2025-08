Sparta si zase věří. Už nespoléháme na náhodu, řekl Sadílek. Pochválil Kofoda

Pardubice doma opět inkasovaly krásnou branku, která otevřela skóre: Albion Rrahmani vymetl tak jako před dvěma týdny Pavel Šulc šibenici, jen z větší blízkosti.

A rázně tak ukončil dosavadní sparťanské zahazování šancí.

„O koncovce se bavíme od začátku sezony, ty zápasy by mohly být úplně jiné,“ uvažoval po střetnutí 3. ligového kola Sadílek. „Za stavu 0:0 nebo 1:0 se může stát cokoliv, viděli jsme pak třeba vlastní gól... (v 77. minutě si ho dal hlavou Ševínský).“

Skutečně; Sparta mezi tyče mířila desetkrát ze 17 pokusů, Pardubice čtyřikrát pálily jen mimo. Sparťanská defenziva, jež po odvetě předkola Konferenční ligy doznala tak jako ostatně celá sestava řady změn, vlastně nemusela hasit žádný větší požár ve vápně, byť nejistá a lehkovážná hra brankáře Vindahla musela Sadílka spol. občas trochu děsit.

Místo Cobbauta a Sörensena teď vzadu vedle Uchenny běhali Ševínský a Zelený, ale to podle Sadílka nebyl žádný problém.

„Není to až takový rozdíl. Tým je stavěný tak, aby všichni hráči, co na ty posty přijdou, věděli, co mají dělat. Jsou typologicky podobní. A všichni kvalitní. Hlavně všechno musí fungovat v systému,“ konstatoval.

Sám se pak ve středu pole pohyboval po boku Magnuse Kofoda, jenž se v 71. minutě střelou, kterou gólman Pardubic Jáchym Šerák přes chumel hráčů před sebou nemohl včas vidět, postaral o pojistku sparťanského triumfu. Sadílek si pochvaloval, že si s parťákem v záloze dobře vyhověli.

„Je to komplexní hráč, který má hodně silných stránek. Jsem rád, že dal svůj první gól za Spartu; viděl jsem, jak je šťastný, takže mu to přeju a gratuluju mu,“ komentoval to záložník.

Sparťanští hráči oslavují Magnuse Andersena (8), který přidal třetí gól do pardubické brány.

Při nešetrném zákroku Uchenny na domácího Samuela Šimka krátce po půli ale Sadílkovi i dalším sparťanům trochu zatrnulo, mnozí nevěděli, jestli k faulu, v zásadě zbytečnému, nedošlo už uvnitř sparťanské šestnáctky.

„Sice jsem od toho nebyl daleko, ale měl jsem to přes pár hráčů, takže jsem to neviděl dobře,“ podotkl Sadílek. „Víme, že Uche má s tímhle trošku problémy, protože jde do každého souboje naplno, což chcete. Někdy ho však musíme trochu klidnit, aby to nepřepálil. Kolikrát tam jde hodně přísně, i když už má žlutou kartu. Jsem rád, že to dopadlo takhle,“ řekl středopolař.

Sparta od prvního pohárového utkání v kazachstánském Aktobe vyhrála už třikrát v řadě, její forma jde nahoru.

„Je to o psychice. Tým si musí začít znovu věřit, pak ve hře objevují věci, které tam dříve nebyly. Výstavba hry odzadu je nyní daleko lepší, dokážeme si z toho vytvářet šance. Nespoléháme jen na náhodu,“ kvitoval Sadílek. „Zápasy teď zvládáme, ten s Mladou Boleslaví třeba silou vůle (vítězství 3:2 díky proměněné penaltě v nastavení), ale povedlo se. Proti Aktobe (4:0) jsme v prvním poločase soupeře unavili a ve druhém už si tam kluci dělali, co chtěli. Není to perfektní, pořád je co zlepšovat, ale je to čtvrté kolo, bude si to sedat,“ věřil sparťan.