Což pro Spartu kromě jiného znamená, že vzájemné duely s týmy nad sebou, tedy kromě Ostravy též se Slavií a Plzní, odehraje venku.

„Samozřejmě by bylo lepší hrát s těmito soupeři doma, to nebudu zastírat. Ale co se týče tabulky, pořád máme dost zápasů na to, abychom se ještě posunuli nahoru. Musíme jít krok za krokem,“ řekl po pardubickém střetnutí, jež se odbývalo před vyprodanou arénou (4620 diváků), kouč sparťanů Lars Friis.

Ve velmi podobném duchu hovořil i Belgičan Elias Cobbaut, který operoval na levé straně obranné řady Pražanů.

„Je to tak, jak to je. My do toho pokaždé půjdeme naplno, s úmyslem vyhrát. Jestli je to venkovní, nebo domácí utkání, je už teď celkem jedno. Budeme bojovat,“ slíbil.

Podle Friise se navíc „blýská na lepší časy“ - i proto, že se rudým do sestavy vracejí postupně se uzdravující hráči.

„Z toho mám obrovskou radost, uvidíme staronové tváře,“ kvitoval. „Co se týče herní formy, jsme čtvrtí, ale nejde jen o tabulku. Rozhoduje i mentální stránka a fyzická připravenost. Musíme mít nastavené hlavy na každý jeden zápas. V nadstavbě dostanou prostor ti, kteří budou týmu odevzdávat sto procent,“ prohlásil.

Na východě Čech Spartě hodně pomohla brzká branka, kdy už v 16. minutě po zbytečné ztrátě pardubického Tanka ve středu pole Krasniqi vybídl ke skórování Kuchtu. Ten pak po příhře Vydry v 64. minutě zvyšoval už na 2:0 přízemním „angličanem“ o levou tyč.

„Honza je pro nás velmi důležitý, skóroval i v předchozích zápasech. Jsem rád, že se mu takhle daří,“ chválil Cobbaut spoluhráče.

Závěr byl ale v podání favorita poměrně nervózní. Pardubice hrozily z brejků, a když krásnou ranou zpoza vápna snížil v 79. minutě svým prvním ligovým gólem Míšek, vycítily šanci na body.

„Tohle k fotbalu patří. Podobná utkání jsme zažili i loni, kdy jsme získali titul. Když soupeř sníží na rozdíl jediné branky, k tomu před svými fanoušky, chytí slinu a vrací se do zápasu. Pro mě je klíčové, že jsme získali tři body. Teď už nejde o krásu, ale o výsledky,“ konstatoval Friis.

Cobbaut si nicméně ani nemyslel, že by se sparťané začali o vítězství vyloženě strachovat.

Sparťanský křídelník Ermal Krasniqi lituje neproměněné šance v utkání proti Pardubicím.

„Pochopitelně by bylo lepší hrát dál s vedením 2:0, takhle bylo třeba víc pozornosti. Protivník už pak nemá co ztratit, může nasadit vysokého útočníka, na konci poslat deset hráčů do vápna a snažit se srovnat. Ale dobře jsme to ubránili,“ pochvaloval si.

Spartu nyní čeká dvojzápas s plzeňskou Viktorií - nejprve ve středu v semifinále poháru na Letné a následně příští neděli v plzeňské Doosan Aréně v lize.

„V základní části nás dvakrát porazila, takže se na to těším. Budeme mít dvě příležitosti k tomu, abychom to trochu napravili. Na zápas v Mol Cupu se zaměříme už od neděle, abychom byli dokonale připravení. A vyhrát budeme chtít i ten ligový. Kvůli Spartě i fanouškům,“ sdělil Cobbaut.