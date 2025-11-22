ONLINE: Pardubice - Liberec 0:0, Slovanu se daří, udrží si střeleckou chuť?

Liberec před reprezentační přestávkou vyhrál na Slovácku 3:0 a pak smetl Karvinou šesti góly. Odnesou jeho formu i Pardubice?
Pardubičtí po sérii dobrých výsledků – dvou výher a dvou remíz – naposled podlehli v Olomouci, ale po hrozivém startu do sezony se dostali z nejhoršího.
V červenci vzájemný duel v Liberci vyhráli domácí 2:1.
J. Šerák - J. Trédl, S. Bammens, J. Noslin, D. Šimek - Š. Míšek, S. Šimek, F. Šancl - A. Tanko, L. Krobot, V. Patrák
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
D. Smékal, M. Konečný, R. Saarma, T. Solil, K. Vacek, F. Vecheta, M. Surzyn, M. Suso, L. Charatišvili, E. Samuel
L. Letenay, P. Juliš, I. Krajčírik, P. Hodouš, L. Mašek, L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, M. Hlavatý, L. Masopust, J. Mikula