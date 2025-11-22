Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Pardubice - Liberec 0:0, Slovanu se daří, udrží si střeleckou chuť?

Autor: ,
Sledujeme online   14:43aktualizováno  15:04
Liberečtí fotbalisté po dvou přesvědčivých vítězství se v 16. kole první ligy představí na stadionu v Pardubicích. Utkání můžete sledovat v online reportáži.

Liberecký Vojtěch Stránský nahání Samuela Šimka z Pardubic v souboji o balon. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberec před reprezentační přestávkou vyhrál na Slovácku 3:0 a pak smetl Karvinou šesti góly. Odnesou jeho formu i Pardubice?

Pardubičtí po sérii dobrých výsledků – dvou výher a dvou remíz – naposled podlehli v Olomouci, ale po hrozivém startu do sezony se dostali z nejhoršího.

V červenci vzájemný duel v Liberci vyhráli domácí 2:1.

Chance Liga 2025/2026
22. 11. 2025 15:00
Zápas probíhá
Pardubice : Liberec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Šerák - J. Trédl, S. Bammens, J. Noslin, D. Šimek - Š. Míšek, S. Šimek, F. Šancl - A. Tanko, L. Krobot, V. Patrák
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
Náhradníci:
D. Smékal, M. Konečný, R. Saarma, T. Solil, K. Vacek, F. Vecheta, M. Surzyn, M. Suso, L. Charatišvili, E. Samuel
Náhradníci:
L. Letenay, P. Juliš, I. Krajčírik, P. Hodouš, L. Mašek, L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, M. Hlavatý, L. Masopust, J. Mikula
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

ONLINE: Dukla - Sigma Olomouc 1:0, v úvodu proměňuje penaltu Čermák

Sledujeme online
Dominik Janošek (s číslem 39) slaví branku do sítě Pardubic.

Ve fotbalové lize není tým s lepší formou než Sigma Olomouc. Čtvrtý tým tabulky se v sobotním šestnáctém dějství představí v Praze na Dukle. Utkání můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  15:07

ONLINE: Teplice - Baník Ostrava 0:0, získá kouč Galásek konečně první body?

Sledujeme online
David Lischka z Baníku dává gól do sítě Teplic.

Souboj dvou týmů ze spodku tabulky: pokud předposlední Baník Ostrava v Teplicích zvítězí, svého protivníka v pořadí přeskočí. Duel 16. kola fotbalové ligy můžete od 15.00 sledovat v online...

22. listopadu 2025

ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, hrají Haraslín i Kadeřábek, překvapením Kuol

Sledujeme online
Mladoboleslavský Matyáš Vojta hlavičkuje míč do sítě Sparty.

Je tu neoblíbený zápas sparťanských fotbalistů po reprezentační přestávce. Jak si v 16. kole Chance Ligy povedou v Mladé Boleslavi, můžete od 15.00 sledovat v online reportáži.

22. listopadu 2025  14:28

ONLINE: Chelsea hraje v Burnley, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Sledujeme online
Záložník Enzo Fernández z Chelsea (vpravo) se přetlačuje v souboji s Joshem...

Vytvoří Tomáš Souček z West Hamu český rekord v počtu branek v Premier League? To je zásadní otázka pro víkendové jedenáctí dějství anglické fotbalové ligy. V sobotu se hraje sedm zápasů, West Ham...

22. listopadu 2025  13:20

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

Dárek k velké stovce? Další rozšíření MS. Jihoameričané sní o turnaji pro 64 zemí

Znovuzvolený předseda FIFA Gianni Infantino na kongresu ve rwandském Kigali.

Historicky první šampionát s 48 účastníky vypukne až příští rok v červnu, od zítřka přesně za 200 dnů. Přesto už se několik týdnů v zákulisí peče návrh, podle kterého by mělo fotbalové mistrovství...

22. listopadu 2025  10:15

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním...

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku...

22. listopadu 2025  10:09

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.

Pro Slovácko nebyl první volbou. Nový trenér posledního týmu Chance ligy Roman Skuhravý to ale neřeší. Od úterního příchodu do Uherského Hradiště se soustředí, aby mužstvo co nejdříve poznal a...

21. listopadu 2025

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Postup na mistrovství světa ve fotbale je na Haiti velká událost.

Kvalifikovali se na druhé mistrovství světa v historii. Fotbalisté karibského Haiti mají ale jedno specifikum, jejich trenér totiž zemi zmítanou chaosem nikdy nenavštívil. „Je to nemožné, protože...

21. listopadu 2025  14:04

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

