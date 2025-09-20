„Ztratili jsme dva body. Zápas jsme sice doháněli, ale myslím si, že ze hry jsme měli asi víc, hlavně ve druhém poločase. Mrzí nás to, potřebujeme vyhrávat – hlavně se soupeři, jako je Slovácko, kteří jsou nám nejblíž a které v tabulce potřebujeme přeskočit,“ věděl třiadvacetiletý Smékal.
Jeho tým v tabulce Chance ligy zůstává na poslední 16. příčce, Slovácko bylo průběžně 13.
Dostali jste opět gól „do šatny“? Hodně vás poznamenal?
Bylo to dost nepříjemné, protože daleko větší šance, které si Slovácko vypracovalo předtím, náš brankář Jáchym Šerák perfektně vychytal. A my pak dostaneme branku z té největší hlouposti... Zmrazilo nás to.
|
Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko
Po přestávce jste nicméně vstřelili gól z brejku, na který jste přihrál Abdullahimu Tankovi.
Aspoň něco bylo pozitivní. Po půli jsme chtěli napadat, viděl jsem, že na hráče Slovácka rychlostně máme. Jednou jsme toho využili, Tank to tam dobře zavřel na zadní tyči. Ale hosté pak trošku zalezli, načetli to, takže byl problém něco podobného zopakovat.
Můžete tu gólovou akci víc rozebrat?
Viděl jsem, že u balonu budu dřív než protihráč. Stoper začal přede mnou couvat, takže mi dal čas na to, abych poslal nahrávku mezi gólmana a bránu Slovácka. Doufal jsem, tam Tanky nabíhá, nebo si to obránce vrazí do brány.
Co podle vás chybělo k tomu, abyste poté duel zvrátili na svoji stranu?
Nakládat lépe se standardkami, protože se Slováckem jsme jich měli fakt spoustu a snad žádnou jsme nezakončili tak, abychom ohrozili soupeřovu bránu.
Štvalo vás hodně, jak byl fotbal ve druhém poločase rozkouskovaný? Každou chvíli se někdo z hostí na hřišti válel.
Na můj vkus se přerušovalo moc. Byly tam situace, které mi přišly rameno na rameno, ale oni jsou zkušení a uměli toho využít. Vycházelo jim to.
Do Pardubic jste přestoupil ze slovenské Podbrezové. Jaký je pro vás návrat do českého prostředí?
Jsem moc rád, že jsem se mohl vrátit a že mohu hrát zase o level výš, v další lize. Je to tu soubojovější, rychlejší. Prostě kvalitnější soutěž.
A konkrétně pardubické angažmá?
V klubu jsem spokojený, všechno funguje výborně, od realizáku po kabinu. Město jsem si zatím ještě pořádně neprošel, zatím hledám nějaké bydlení. Ale jinak je krásné.
Není pardubická šatna se všemi těmi nově příchozími hráči teď přecpaná?
Trošku je, no, museli jsme tam doprostřed přidat lavici. Chudák Vojta Sychra nevidí na druhou stranu, protože tam sedím mezi ním a spoluhráči naproti.