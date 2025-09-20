Chance Liga 2025/2026

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

Autor:
  19:34
V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z toho Daniel Smékal neměl.
Fotogalerie4

Pardubický Daniel Smékal v akci proti Slovácku. | foto: www.fkpardubice.cz/David Haan

„Ztratili jsme dva body. Zápas jsme sice doháněli, ale myslím si, že ze hry jsme měli asi víc, hlavně ve druhém poločase. Mrzí nás to, potřebujeme vyhrávat – hlavně se soupeři, jako je Slovácko, kteří jsou nám nejblíž a které v tabulce potřebujeme přeskočit,“ věděl třiadvacetiletý Smékal.

Jeho tým v tabulce Chance ligy zůstává na poslední 16. příčce, Slovácko bylo průběžně 13.

Dostali jste opět gól „do šatny“? Hodně vás poznamenal?
Bylo to dost nepříjemné, protože daleko větší šance, které si Slovácko vypracovalo předtím, náš brankář Jáchym Šerák perfektně vychytal. A my pak dostaneme branku z té největší hlouposti... Zmrazilo nás to.

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Po přestávce jste nicméně vstřelili gól z brejku, na který jste přihrál Abdullahimu Tankovi.
Aspoň něco bylo pozitivní. Po půli jsme chtěli napadat, viděl jsem, že na hráče Slovácka rychlostně máme. Jednou jsme toho využili, Tank to tam dobře zavřel na zadní tyči. Ale hosté pak trošku zalezli, načetli to, takže byl problém něco podobného zopakovat.

Můžete tu gólovou akci víc rozebrat?
Viděl jsem, že u balonu budu dřív než protihráč. Stoper začal přede mnou couvat, takže mi dal čas na to, abych poslal nahrávku mezi gólmana a bránu Slovácka. Doufal jsem, tam Tanky nabíhá, nebo si to obránce vrazí do brány.

Co podle vás chybělo k tomu, abyste poté duel zvrátili na svoji stranu?
Nakládat lépe se standardkami, protože se Slováckem jsme jich měli fakt spoustu a snad žádnou jsme nezakončili tak, abychom ohrozili soupeřovu bránu.

Štvalo vás hodně, jak byl fotbal ve druhém poločase rozkouskovaný? Každou chvíli se někdo z hostí na hřišti válel.
Na můj vkus se přerušovalo moc. Byly tam situace, které mi přišly rameno na rameno, ale oni jsou zkušení a uměli toho využít. Vycházelo jim to.

Do Pardubic jste přestoupil ze slovenské Podbrezové. Jaký je pro vás návrat do českého prostředí?
Jsem moc rád, že jsem se mohl vrátit a že mohu hrát zase o level výš, v další lize. Je to tu soubojovější, rychlejší. Prostě kvalitnější soutěž.

A konkrétně pardubické angažmá?
V klubu jsem spokojený, všechno funguje výborně, od realizáku po kabinu. Město jsem si zatím ještě pořádně neprošel, zatím hledám nějaké bydlení. Ale jinak je krásné.

Není pardubická šatna se všemi těmi nově příchozími hráči teď přecpaná?
Trošku je, no, museli jsme tam doprostřed přidat lavici. Chudák Vojta Sychra nevidí na druhou stranu, protože tam sedím mezi ním a spoluhráči naproti.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

10. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
2. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
14. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

ONLINE: Sparta - Plzeň 2:1, domácí otáčejí díky penaltě. Vydra viděl červenou kartu

Sledujeme online

První z velkých šlágrů fotbalové ligy mezi kluby velké trojky. Sparta po minulém porážce v Hradci Králové má možnost, jak si proti Plzni udobřit věrné a zároveň náročné fanoušky. Souboj druhého se...

20. září 2025  19:39

Remíza mrzí. Týmy jako Slovácko musíme porážet, říká pardubický Smékal

V sobotním utkání se Slováckem nakonec pardubickým fotbalistům pomohl alespoň k remíze 1:1, když v akci střídajících hráčů v 56. minutě připravil trefu pro dalšího forvarda Tanka. Ale velkou radost z...

20. září 2025  19:34

Díky dlouhému autu do čela tabulky. Styl mě naučili v Dánsku, říká jablonecký Novák

Dlouhé auty mohou být velká zbraň, což dobře předvedli jablonečtí fotbalisté v Karviné. Filip Novák hodil míčem takřka čtyřicet metrů ke vzdálenější levé tyči, kde vyskočil Antonín Růsek a hlavou v...

20. září 2025,  aktualizováno  19:17

ONLINE: Krejčí dal první gól, porážku však neodvrátil, Manchester hraje s Chelsea

Sledujeme online

Fotbalisté Wolverhamptonu nastoupili k pátému kolu Premier League v sestavě i s Ladislavem Krejčím. Český obránce se poprvé v soutěži trefil a poslal svůj tým do vedení, nakonec ale musel kousat...

20. září 2025  13:20,  aktualizováno  18:53

Artis opět nedal gól. S lídrem z Táborska remizoval, první body má Kroměříž

Fotbalisté Táborska ve šlágru 10. kola druhé ligy remizovali s Artisem Brno bez branek. Jihočeši ztratili body poprvé po sérii čtyř výher. Pro oba týmy znamená remíza setrvání na předních pozicích...

20. září 2025  18:53

Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z...

20. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:35

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

0:1, 1:0, 0:1. 1:0, 0:1. Výsledky fotbalistů Olomouce v posledních pěti kolech zrovna neukazují na atraktivní zápasy pro fanoušky. A nejinak tomu bylo také v sobotu proti Teplicím. V utkání na Hané...

20. září 2025  14:40,  aktualizováno  18:20

Zlín - Hradec Králové 1:2, hosté náramně pálili zpoza vápna, rozhodl Čech

Fotbalisté Hradce v sobotu navázali na vítězství nad Spartou a dál se posouvají tabulkou české ligy výš. Tentokrát uspěli na hřišti nováčka ze Zlína, který přišel o domácí neporazitelnost. O...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  17:54

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové jsou novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté jsou nový lídrem ligy, minimálně do sobotního večera. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Obě pražská S však mají svá utkání k...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  16:59

Pardubice - Slovácko 1:1, hosté vedli po kiksu Konečného, po půli srovnal Tanko

Pardubičtí fotbalisté nevyužili možnost zvednout se ze dna tabulky. V souboji dvou týmů ze se spodních příček v devátém kole Chance ligy se Slováckem, remizovali 1:1 a zůstávají poslední. Hosté šli...

20. září 2025  14:48,  aktualizováno  16:55

Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně
Soutěžíme o rodinné vstupenky do BRuNO Family Parku v Brně

Chcete si užít den plný zábavy, smíchu a dobrodružství, a to za každého počasí? Vypravte se do BRuNO Family Parku v Brně, kde se zabaví malí i...

Český fotbal tíží jeho prostředí. Rosický o přestupech, plánech i fungování Sparty

Běžně tolik obsáhlých rozhovorů neposkytuje. „Ale ne proto, že bych je neměl rád. Jen znám svou roli a vím, kdy být vidět mám a kdy naopak ne,“ pravil s úsměvem sparťanský sportovní ředitel Tomáš...

20. září 2025

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

20. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.