ONLINE: Pardubice - Slovácko, souboj posledního s třetím od konce

Pardubice po masívním posílení v poslední den přestupů málem zaskočily Jablonec, když nejdřív prohrávaly 0:3, ale pak sahaly po bodu. Momentálně zůstávají jediným týmem bez vítězství.
Slovácko prohrálo třikrát za sebou, přičemž ani jednou neskórovalo.
J. Šerák - R. Mahuta, D. Šimek, M. Konečný, R. Saarma - F. Šancl, J. Řezníček, G. Botos - D. Teah, F. Vecheta, V. Patrák
M. Heča - P. Reinberk, F. Vaško, V. Daníček, G. Ndefe - M. Trávník, M. Šviderský, P. Blahút, Ž. Medved, D. Barát - A. Marinelli
S. Bammens, L. Charatišvili, S. Šimek, V. Sychra, J. Noslin, M. Lexa, A. Tanko, Š. Míšek, D. Mašek, J. Trédl, D. Smékal
J. Borek, M. Kvasina, M. Havlík, T. Fryšták, M. Koscelník, M. Petržela, M. Krmenčík, J. Hamza, J. Mulder, A. Stojčevski, P. Juroška