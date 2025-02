Zklamaný, ale i pyšný. Tohle je cesta, řekl Střihavka po Slavii

„Slavia vyhrála zaslouženě, protože byla lepší. Na kluky jsem ale pyšný za to, jak to odbojovali. Jen tohle je pro nás cesta, jak se posunout dál,“ glosoval trenér Východočechů. „Pevně věřím, že do čtrnácti dnů bychom mohli být kompletní a naše výkony pak budou zajímavější a lepší směrem dopředu. Představoval jsem si, že Slavii budeme ještě víc zlobit, ale ta nás k tomu nepustila,“ doplnil.

Ve středu obrany takhle musel nasadit třeba teprve 19letého Nigerijce Enyiazua Chukwuebuku, pro nějž to byl proti suverénně vedoucí Slavii opravdu křest ohněm i mrazem zároveň. Mladíček se snažil, jenže krátce po pauze se smolně nachomýtl k jedné z rozhodujících situací zápasu. Po centru z pravé strany se mu balon odrazil pod rameno ruky, která nebyla úplně u těla, takže rozhodčí Černý foukl do píšťalky a VAR v tomto případě proti penaltě nic nenamítal (už v první půli ovšem jednu odvolal). Forvard Schranz ji proměnil a stav 1:0 pro hosty Slavii uklidnil.

„Ten souboj jsem viděl, bylo to nešťastné. Enzi tam šel možná naivně, zkušenější hráči už ty ruce dávají jinam,“ konstatoval kouč Střihavka. „Ale co tam jinak předvedl, bylo neskutečné. Před všemi kluky musíme smeknout, pro nikoho to nebylo jednoduché,“ pokračoval šéf pardubické lavičky.

Momentálně prý zažívá nejlepší školu svého trenérského života, například i s ohledem na zátěž mančaftu ve druhé části ligového podzimu, kdy už byl u týmu, nebo potom během zimní přípravy.

„Lámeme si hlavu nad tím, proč máme zraněné, co jsme mohli udělat lépe a jak se toho vyvarovat v budoucnu. Sestavu je složité trefit. Musíte třeba vytáhnout dorostence z béčka, informovat se, jak je na tom mentálně... Zase jsme tam měli spoustu mladíčků, někteří absolvovali první starty, nebo za sebou mají jen ‚štěky‘. Hrát proti takovému soupeři – klobouk dolů,“ zopakoval Střihavka.

Standardní situace v utkání Pardubice - Slavia, hlavičkuje kapitán hostů Tomáš Holeš.

Tahle porážka podle něj může členům pardubického týmu, který se drží na barážové 14. příčce, i hodně prospět.

„Je důležité, že tu Slavii viděli, její kvalita je obrovská. Když pak stojíte na té lajně a sledujete ty hráče, ta rychlost je neuvěřitelná. Pořád po vás šlapou, nemáte čas. Byl to velký zážitek. Doufám, že to pro naše kluky bude obrovská motivace, kam až se lze dostat,“ řekl Střihavka.

