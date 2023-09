Tu jednu šanci jsem prostě musel chytit, řekl Mandous po výhře Slavie

Moc práce neměl, ale v závěru se vymrštil proti hlavičce nové pardubické posily Williama Mukwelleho k pravé tyči a bravurně ji vytáhl na roh.

„Není to jednoduché, musíte udržovat koncentraci po celý zápas,“ komentoval Mandous jedinou vážnější situaci, která se semlela v jeho hájemství. „Ve Slavii je to vždycky tak o jednom, o dvou zákrocích... Musíte prostě ten balon chytit. Proti Pardubicím jsme byli úspěšní, vyválčili jsme tři důležité body, a ta nula tudíž těší dvojnásob,“ pochvaloval si 31letý gólman.

Skákal jste k tyči, viděl jste na balon dobře?

Na tu hlavičku ano, ale nebyl jsem si jistý, zda to směřuje do brány. Kluci mi pak říkali, že to možná letělo spíš na tyč. Každopádně jsem to musel chytit a jsem rád, že se to povedlo. Na konci už to bylo trochu na krev, ale uválčili jsme to.

Jak zápas hodnotíte? Byl první poločas, navzdory tomu, že jste po Jurečkově proměněné penaltě vedli, podle vašich představ?

Samozřejmě jsme chtěli přidat další góly. Ale když to vezmu od začátku, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Měli nějaké brejky, ale takhle my hrajeme, že chceme útočit, a pak nějaká okénka vzadu vznikají. Myslím, že jsme měli dost šancí na to, abychom výrazněji vedli už po první půli. Hned po přestávce jsme zase mohli skórovat a bylo by to jiné, třeba bychom se rozstříleli. Koncovka nás trochu sráží, ale snad jsme si to nechali na čtvrtek a víkend. Věřím, že to brzy protrhneme.

Jste teď ve Slavii jedničkou?

(úsměv) To je otázka pro trenéra, ale já jsem rád, že jsem chytal a týmu pomohl vyhrát důležitý zápas. S trenéry jsme se o tom předtím příliš nebavili, ale věděl jsem, že půjdu do branky, protože Ondra Kolář řeší nějaké osobní věci. Uvidíme, jak to bude dál. Je důležité, že jsme oba vytížení, a trenéři si mohou vybírat.

Před nedávným vítězstvím nad Karvinou (5:1) jste dlouho nechytal, jak moc to pro vás předtím bylo složité?

Na hlavu to je nápor, když každý den trénujete a v bráně nejste. Z dřívějška jsem byl zvyklý, že jsem chytal všechny zápasy. Teď jsem seděl na lavičce a čekal na šanci, která přišla.

Máte před sebou náročný program, čeká vás Evropská liga ve Švýcarsku a pak derby v Edenu se Spartou. Těšíte se?

Jasně, každý fotbalista raději hraje než trénuje. Ve čtvrtek nás čeká první zápas ve skupině se Ženevou, na to se moc těšíme. Na Spartu ještě nemyslíme. Teď musíme dobře zregenerovat, protože to bylo náročné. Doufám, že boje ve skupině zahájíme vítězstvím a pak v tom budeme pokračovat.