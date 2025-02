Tolik střel by zasloužilo víc gólů, řekl kouč Trpišovský. Chorý není zcela fit

„Vítězství se nerodilo úplně lehce. V první půli jsme zahodili několik příležitostí, které volaly po gólu. Hra byla hodně rozkouskovaná, byla tam spousta hluchých míst i video,“ připomněl nejdřív písknutou a poté sudím Černým po konzultaci s VAR odvolanou penaltu. „Nemělo to spád, což nám nevyhovovalo.“

Druhý poločas už byl podle trenéra Pražanů lepší, samozřejmě i díky rychlé brance Schranze právě z pokutového kopu, nařízené po smolné ruce pardubického Chukwuebuky.

„Dostávali jsme se tam ze stran a vytvořili si tlak ve vápně, z čehož vznikla i ta penaltová situace. Postupem času jsme lépe zakládali útoky a tím stupňovali svoji převahu, pomohla nám standardka na 2:0... Ale bohužel jsme zase neproměnili spoustu šancí, což by bývalo povzbudilo střelce. Měli jsme přes 30 střel a zasloužilo si to víc gólů,“ komentoval Trpišovský dění na trávníku po pauze.

O čem ještě kouč po zápase s novináři hovořil?

O nenasazení útočníka Tomáše Chorého, který zůstal jen na lavičce. „To bylo vynucené, Tomáš má zdravotní potíže, které ho limitují. Celý týden trénoval, ale nebylo to na to, aby šel do zápasu, i když jsme se v pátek večer domluvili, že s námi do Pardubic pojede. Byla to jen varianta pro případ nutnosti v závěru.“

„Mojma Chytil v rozestavení 3-4-3 na středové pozici dá v podstatě vždycky gól. Nahradit Tomáše není jednoduché, ale zvládl to výborně. Škoda jen, že nebyl ještě produktivnější v první půli. Nicméně se Schranzem a Provodem tam utahali pardubickou obrannou čtveřici, což nám později moc pomohlo.“

O případných poločasových změnách v sestavě za stavu 0:0. „To vůbec nebylo na pořadu dne. Ale upravovali jsme postavení hráčů a způsob zakládání útoků, protože to nám v první půli nevycházelo. Pardubice se dobře nachystaly na Lukáše Provoda, hodně se mu věnoval Kamil Vacek. Takže jsme se snažili více dostat do hry Malicka Dioufa s Davidem Douděrou. Z toho nakonec vyplynula i penalta. Kluci dobře odtáhli soupeře a Douděra poslal povedený centr. Hlavně jsme dostali víc hráčů do ofenzivy.“

O tom, že se díval na penaltu. „V poslední době už se na penalty dívám, už ani nevím, jak se to protrhlo. Ale zatrnulo mi, jak to dlouho trvalo. Byly tam dohady, strkanice a posouvání hráčů, což pro exekutora nikdy není dobré. Říkal jsem si, ať už se hlavně jde kopat. Schranzík tohle umí, což potvrdil. Trochu si poskočil, tak to snad bylo radostí, a ne leknutí z toho, kam to letí.“

O trápení v koncovce. „Je to věc dlouhodobějšího charakteru. Proti týmům, které brání v jedenácti lidech, je složité se dostat do zakončení. Třeba Tomáš Holeš byl v první půli v kontaktu s protihráčem, neměl místo. Uznávám ale, že s tím máme problémy nejen v lize, ale i v Evropě. Na konci podzimu jsme přitom produktivitu měli skvělou.“

„Momentálně nás však drží především defenziva. Dostali jsme jen sedm gólů, je proti nám nejméně střel. To je důležité, protože nemusíme otáčet zápasy. Když už proti nám někdo šanci má, je téměř stoprocentní tak jako v Pardubicích. Věřím, že s lepšími terény to přijde. Někdy stačí jeden zápas, aby si kluci udělali čísla a získali sebevědomí. Všechno je o hlavě, klidu a sebedůvěře. Trénujeme pilně, ale stres v ostrém zápase hraje roli. V tréninku a v zápase je to prostě něco jiného.“

O jedenácti nevyužitých rohových kopech. „V zápase nám zatím chybí lepší trajektorie kopu, přitom na tréninku to kluci kopou parádně. Druhá věc je, že nám tam chybí krok. Protečovávali jsme to, ale na zadní tyči neměli hráče včas. Chce to lepší výběr místa v pokutovém území. Jsem ale alespoň rád, že v Pardubicích jsme z rohů měli nějaké závary. Potřebujeme to dohrávat, ne aby nám z toho soupeři chodili do protiútoků, což se dřív stávalo.“

O náhradníkovi Davidu Mosesovi, od kterého si hodně slibuje. „Doufám, že to od Davida nebyla jen první vlaštovka, ale myslím, že ne. Ten kluk má velkou budoucnost. Má dovednosti, parametry vhodné pro náš styl. Lze ho využít v různých rozestaveních. Je vynikající v bránění jeden na jednoho. Obrovská dynamika, akcelerace na prvních pár metrech, timing, umí používat tělo. Mám radost, že je zdravý, v Karviné byl dost často zraněný, trápily ho svaly. Snad to takhle vydrží. Povahově je skvělý, rychle se adaptuje.“

„Sledovali jsme ho od jeho začátků tady, od prvních startů v Karviné. V mládeži i potom. Moc se na něj těším, protože tenhle typ hráčů mám moc rád. Je trošku podobný Oscarovi, i když v některých přednostech se liší. Ještě potřebuje zvětšit akční rádius na hřišti. Pokud Oscar s Mosesem jednou nastoupí vedle sebe, tak to soupeři budou mít těžké. Ukázal i přehled. Nechceme na něj spěchat, pozice jsou nyní obsazené. Ale je pro nás velkým příslibem do budoucna a bude se nám moc hodit ve chvíli, kdy se něco stane.“

O Kušejovi. „Pokud jde o Vasila, stejně jako dalším rychlým hráčům, jako je Botos, mu vyhovoval ten průběžný stav. Hřiště bylo suché, nepokropené. V úvodní půli nám to hru ztěžovalo, ale když jsme se pak dostali do vedení, soupeř musel hru otevřít. V tu chvíli to je výhoda, protože míče za obranu pak neutíkají, ale brzdí se. V tomhle je Vasil silný. Při úniku po pravé straně má navíc perfektní přihrávku, výtečně ji časuje. Hrozně jsme o něj stáli a byli jsme rádi, že to klaplo. Vasil má nahoře něco, co jsme dřív mívali, ale teď nám to celkem chybí: přímočarost a schopnost proběhnout obranou. Umí to dobře vyřešit. Naznačil, co od něj můžeme čekat.“

O příštím zápase s Ostravou. „Hrajeme až v neděli, po dlouhatánské době máme takový týden, když vynecháme přípravy nebo reprepauzy. Čekání bude dlouhé. Klíčové bude, aby hráči zůstali zdraví, v době chřipek a nachlazení je to pro týmy to nejpodstatnější. Baník je právem v top 4, hraje fakt skvělé zápasy. Je velmi nepříjemný na hřišti. Erik Prekop je oblíbený hráč našeho realizáku, víme, co umí. V Liberci fantasticky protečoval míč na Ewertona. Zase to s ním bude bolet, je to komplexní hráč. A Ewe je rozdílový fotbalista, v Baníku dokonale využívá svoji pozici. Ale v Ostravě je celkově ohromný progres, spousta zajímavých borců. Ukázali to i v evropské kvalifikaci. Vyhráli na Spartě a tak dále... Každým půlrokem se posouvají dopředu. S Baníkem to je vždycky bitva, těšíme se na to.“