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Chance Liga 2026/2027

Pardubický kouč po Slavii: Srazily nás lacino inkasované góly. Už zase

Autor:
  10:26
Pardubický trenér Jan Trousil

Pardubický trenér Jan Trousil | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dětští fanoušci Slavie v utkání 3. kola mezi Slavií Praha a FK Pardubice.
Tomáš Chorý podporuje z tribuny Slavii v utkání proti Pardubicím.
Slávistický útočník Mojmír Chytil podruhé překonává pardubického brankáře...
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Tomáše Solila v utkání proti Slavii.
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Po utkání na Slavii chvíli trochu nepřítomně seděl pod stříškou lavičky hostí. Další porážku v novém soutěžním ročníku Chance Ligy, již třetí po třech odehraných kolech, vstřebával trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil jen s obtížemi, na čemž nic nezměnil ani fakt, že výsledek 1:2 z trávníku úřadujícího mistra na první dobrou nevypadá katastrofálně.

„Jiné týmy Slavia vyprovodila pěti nebo čtyřmi góly, herně kluci obstáli. Ale bohužel jsme si zase nechali dát velice laciné branky – proto si nevezeme ani bod, což mě dvojnásob štve,“ zlobil se Trousil.

Jeho mančaft si pochopitelně představoval mnohem povedenější rozjezd do sezony.

„Věděli jsme, jaký máme los, že narazíme na tři pohárové zástupce (před Slavií na Hradec Králové a Jablonec). Ale pořád jsem věřil, že jsme z těch zápasů schopni udělat body,“ poznamenal kouč Trousil, podle něhož Pardubičtí nezvládají klíčové momenty. „Vytvoříme si šanci, a gól nedáme, a pak je na druhé straně situace, která mi ani gólová nepřijde, a inkasujeme. Přijde nějaké podcenění a zbytečná branka v naší síti,“ glosoval trenér Východočechů.

Chance Liga 2026/27

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V neděli odpoledne Slavia ztrestala dvě taková „nedocvaknutí“. V prvním případě forvard Chytil v 50. minutě hlavičkoval ve vápně úplně volný, ve druhém tentýž hráč v 80. minutě využil zaváhání nového pardubického brankáře Vladimíra Neumana, jejž Trousil poslal po hráčově příchodu z Karviné rovnou na zteč. Gólman vyrazil balon po střele jen před sebe a Chytil číhal tam, kde být měl. Solilova krásná rána do pravé šibenice na 1:1, která následovala krátce po úvodním Chytilově zásahu, tak byla rázem zapomenuta.

„My jsme bojácní při standardkách, proto jsme Vláďu přiváděli a teď ho tam dali. Poradil si s řadou centrovaných balonů, byl dobrý i v rozehrávce. Při dlouhém autu u první branky jsme doplatili na špatnou komunikaci mezi stopery, ale škoda gólu na 1:2,“ zhodnotil Trousil Neumanův výkon. Ovšem hned dodal: „Jenže Mojma (Mojmír Chytil) má na tohle čich.“

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) padá po souboji s Wiktorem Nowakem ze Slavie.

Ke konci Pardubičtí měli nějaké náznaky příležitostí, ale nedotáhli je. I proto je jim jasné, že příští sobotu proti Mladé Boleslavi, již doma vyzvou od 17 hodin, potřebují nevydařenou sérii konečně utnout.

„Musíme začít co nejrychleji sbírat body. Všichni si uvědomujeme, že na nás bude tlak – po takových zápasech, jaké jsme odehráli, prostě nemůžeme mít na kontě nulu,“ konstatoval trenér Trousil.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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