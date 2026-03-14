Jedeme Boleslavi ztížit situaci, hlásí Mahuta. Pak se vypraví do dalekých krajin

Sotva se sportovnímu řediteli FK Pardubice Jiřímu Bílkovi povedlo za rekordní sumu prodat švýcarského stopera Louise Lurvinka do Olomouce, začalo se mluvit o dalším diamantu, který si v Pardubicích aktuálně obrušují a v budoucnu jistě odejde za velké peníze. Je jím finský křídelník Ryan Mahuta, jehož „rohlíky“ do vápna zaujaly snad celou českou ligu. A možná nejen tu.
Pardubickou posilou je finský krajní bek Ryan Mahuta, ten se ovšem ke klubu připojil už během Vánoc. (6. ledna 2025)

Pardubice si jej vyhlédly v zimě 2024 ve finském FC Haka, následně se na jaře zajížděl a od letošní sezony je pevnou oporou. V devatenácti zápasech dal jeden gól a další čtyři připravil. V poslední době se může těšit i z pozvánek do dospělé reprezentace, přičemž aktuální mezinárodní okno není výjimkou. Tam jeho hodnota může klidně ještě vzrůst.

„Být povolán do reprezentace je vždycky skvělý pocit. Je to pro mě důkaz, že dělám věci správně. V tvrdé práci ale musím pokračovat,“ uvědomoval si Mahuta.

Ve třiadvaceti letech má za finský nároďák zatím na kontě dva zápasy, další dva přidá koncem března na turnaji FIFA Series v Aucklandu na Novém Zélandu proti domácímu výběru a Kapverdám.

„Čekají nás zápasy s týmy, proti kterým si často nezahrajeme, takže se na to moc těším. Snad nikdy jsem ale takhle daleko necestoval, časový posun a všechno okolo bude velmi náročné. Doufám, že všechno ustojím tak, abych co nejvíc pomohl svému týmu,“ přál si Mahuta.

Předtím vším má ale ještě jeden hlavní úkol. Uspět v sobotu od 15 hodin s Pardubicemi na domácí klubové scéně v Mladé Boleslavi.

„Boleslav má v poslední době dobrou formu a sbírá důležité body, takže půjde o hodně těžký zápas. My ho ale domácím ztížíme, chceme tři body,“ hlásil Mahuta.

Vlevo Vincent Mahuta z Pardubic, vpravo Vytis Audinis (ve žlutém) z Teplic.

Pomoci by v první řadě měla vzpruha v podobě vítězství 2:1 v Karviné z minulého týdne. Mahuta odehrál kompletních devadesát minut a viděl od rozhodčího jednu žlutou kartu.

„Výhra v Karviné nám hodně pomohla. Po sérii celkem dobrých výkonů se nám konečně povedlo uhrát i nějaký výsledek. Hodně nás potěšil a v kabině teď díky němu panuje dobrá nálada,“ pochvaloval si Mahuta.

Do Boleslavi se těší ještě z jednoho důvodu. Pardubice začínají pociťovat diváckou podporu i na venkovních stadionech, do středních Čech fanklub vypravuje autobus za symbolickou stokorunu. Měl by být plný.

„Fanoušci na tribunách opravdu pomáhají. Přesvědčili jsme se o tom třeba nedávno na Bohemce (výhra 2:1), kde nám lidé dodali obrovskou energii. Věříme, že budeme slavit další společné vítězství,“ vyhlížel Mahuta.

Do ligy se pak vrátí znovu až 4. dubna v dalším venkovním utkání Pardubic na pražské Julisce proti Dukle. Následovat bude domácí duel s Olomoucí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
