Pardubický kouč Kováč: Druhý pád z ligy v kariéře už nepřicházel v úvahu

„Do Pardubic přišel Kováč, který spadl s Opavou a měl těžkou pozici. Ale dostal jsem důvěru a moc si jí vážím. Jsem šťastný, že jsme se nakonec dokázali udržet. Pro náš celý realizační tým je to největší úspěch, kterého jsme zatím dosáhli,“ řekl Kováč v rozhovoru pro iDNES.cz

Byl pád s Opavou velkou motivací, abyste už v Pardubicích nic podobného nezažil?

Obrovskou. Ale nechtěl jsem, na to moc myslet, abych se zbytečně nedostával pod ještě větší tlak. Tyhle dva příběhy jsou trochu rozdílné. V Opavě jsme měli covid, kvalita kádru vůbec nedosahovala té pardubické a celkové nastavení v klubu bylo jiné. Přesto bych chtěl Opavě moc poděkovat, že jsem tuhle nálož, nebo, jak se říká, přes držku, dostal. Mrzí mě, že jsme spadli, protože to bylo fotbalové město, ale na jednu stranu mě to dost posunulo.

Jaký byl Radek Kováč coby trenér Opavy a trenér Pardubic?

Do Pardubic jsem přišel daleko zkušenější a rozvážnější. Tlak tady byl jednoznačně větší, ať už díky novému stadionu nebo celkovým dobře fungujícím mechanismům v klubu. Zodpovědnost byla obrovská, další nezdar už nepřicházel v úvahu.

Hned jste měl zájem o víceletou smlouvu.

Věděl jsem, že v Pardubicích je kritická situace. Kdyby se nám nepovedlo se zachránit, tak jsem chtěl smlouvu i do druhé ligy, abych to případně mohl napravit. Hodně trenérů by do toho nešlo, ale já to bral jako obrovskou šanci. Pro sebe i pro kolegy. Druhou ligu nikdo nechtěl, ale zůstal bych tady.

V zimě jste však měl nabídku jít koučovat rezervu Sparty. Bylo těžké odolat klubu, ke kterému máte silný vztah?

Nebylo, protože jsem měl platný kontrakt v Pardubicích a situaci jsem akceptoval takovou, jaká je.

Říkal jste, že zatím nejtěžším momentem vašeho angažmá v Pardubicích byla prohra 1:2 se Zlínem, ale co výbuch 1:5 v Teplicích na jeho začátku?

Nezačal jsem úplně nejlépe, to je pravda. (pousměje se) Po nástupu jsem musel něco změnit, takže jsme zkusili hru na tři stopery, i když jsem věděl, že máme problémy na křídlech. S Bohemkou to ještě bylo relativně v pohodě (0:1), ale Teplice jasně ukázaly, že touhle cestou to nepůjde. Nechci se vymlouvat, ale v té době nebyl úplně čas na to, abych tým dokonale poznal. Vrátili jsme se tak hned potom k obranné čtyřce, která tady byla více zažitá a pokračovali jsme celou dobu v jedné strategii. Nešlo skákat od jednoho ke druhému, i když jsem rozestavení ještě v průběhu času chtěl několikrát změnit, třeba proti Spartě (2:5).

Zkusil jste také ze sestavy vyndat útočníka Pavla Černého. Hodně jste se napálil?

Jak to říct. Pavel byl pro spoluhráče velmi důležitý a já to zkrátka hned nepoznal. Záhy jsem ale viděl, že bez něj máme problém.

Máte za sebou krátkou dovolenou v Řecku. Jste odpočinutý?

Děti jet nemohly kvůli škole, s nimi ještě něco musíme prožít, ale vyrazil jsem jen se ženou a moc jsme si to užili. Byli jsme na Krétě, kde mě nabilo sluníčko, i když člověk stejně od prvního dne pracoval. Hodně jsem telefonoval, ale Klára je naštěstí zvyklá. Opalovala se vedle mě a já řešil kádr pro novou sezonu. (směje se) Do toho jsem taky s novináři rozebíral West Ham ve finále Evropské konferenční ligy, naštěstí to dopadlo jak mělo.

Jaká je vaše role při výběru nových hráčů do Pardubic?

Od nás trenérů vycházejí prvotní návrhy jmen, protože potřebujeme určité typy hráčů k tomu, co chceme hrát. V jádru ale spolupracujeme všichni dohromady. Víťa Zavřel (sportovní ředitel klubu) i Martin Shejbal (sportovní manažer klubu) makají tvrdě, jezdí na osobní schůzky s kluby, hráči i agenty a dělají takovou tu černou práci. Ke mně pak jen chodí konkrétní informace. Pomáhám s jednotlivými vazbami, protože některé agenty velmi dobře znám.

Vyšel vám Florin Nita, budete znovu zkoušet nějaké překvapivé jméno?

Chceme jít hlavně cestou finanční i hráčské dostupnosti. Musíme brát ty, kteří do Pardubic opravdu chtějí a budou mít velkou motivaci za nás hrát. Samozřejmě bychom chtěli dovést skutečně kvalitní plejery, ale ti jsou za hodně peněz a musíme o nich být maximálně přesvědčení. A pokud jde o Florina, ten už s námi pokračovat nebude, tahle možnost nakonec definitivně padla.

Vyříkali jste si spolu vaše slova na jeho adresu po chybě se Zlínem?

Bylo to vyřešené prakticky hned, protože on o tom podle mě ani nevěděl. Samozřejmě jsem mu říkal, co jsem udělal, ale odpověděl: Bez problému, byla to moje chyba, takový je fotbal. Pojďme zachránit Pardubice.

Povedlo se. Dál tedy poběží sázka především na dravé mládí.

Přesně tak. Nechceme moc ustupovat z filozofie, která se tady už vytvořila. Rádi bychom gólové hráče, ať jich za nás dají dvacet, jenže takoví stojí deset milionů euro a na trhu ještě navíc ani nejsou. Hodili by se, ale my máme Páju Černého, který má za sebou s bilancí 6+3 nejlepší sezonu kariéry. Na hostování jsme měli Láďu Krobota, který taky dal čtyři důležité góly, rozstřílel se Dominik Janošek (9)... Tohle rozmělnění do celého týmu musí pokračovat.

Jak se sžíváte s pardubickou rolí klubu, který každého půl roku skládá víceméně novou jedenáctku?

Je to složitější, ale je to fakt. Hostovaček je hodně, ale zároveň si myslím, že už především zkoušíme získat hráče na přestup. Musíme tak reagovat, protože se mění podmínky hostování, postupně ubývá povolených počtů.

S místní situací se ale zároveň pojí určité rodinné prostředí. Jak vás pohltilo?

Od začátku mě to v Pardubicích naplňuje. Pracovitost všech lidí v klubu, fanoušci. Trenérů najdete vždycky na tribuně několik, ale pořád jsem cítil, že nakonec všichni táhneme za jeden provaz. Práce tady je velmi inspirující, podle mě i pro jiné české kluby, samozřejmě mimo špičku.

Může se vše ještě umocnit první kompletní sezonou na novém stadionu?

To ukáže čas, ale jednoznačně si všichni přejeme, aby byla klidnější. Nemůžeme nic slíbit, ale pokusíme se začít lépe než předchozí dva ročníky. Ideálně, abychom na tom byli jako tým pod Jiřím Krejčím v první ligové sezoně, která byla úžasná.

29. června vám začíná letní příprava. Co všechno musíte nachystat?

Od pondělí už hráči najíždí na individuální plány, aby přišli trochu rozběhaní. Pracujeme vlastně od prvního dne po konci sezony. Nemáme hotový kádr, takže pořád makáme, abychom se na startu přípravy sešli alespoň z devadesáti procent kompletní.

Čekají vás zápasy minimálně proti dvěma zahraničním soupeřům. Pardubice by měly nastoupit proti polskému celku Slask Wroclaw a v generálce proti Košicím. Do toho taky mluvíte?

Respektujeme i slabší soupeře, protože třeba duely s třetiligovými Živanicemi by pro nás taky byly výborné, ale konfrontaci se zahraničím se jednoznačně nebráníme. Je pro nás důležitá.

Domluvíte Basilej, nebo již zmíněný West Ham?

To nejde (směje se). West Ham navíc asi ještě slaví.