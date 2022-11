Kováč před soubojem s Plzní: Chorý? Akceptujeme to, soustředíme se na nás

„Ale Chorý nakonec bude hrát,“ pousmál se trenér Pardubic Radoslav Kováč nad tím, že disciplinárka fotbalistovo počínání vůbec neřešila. Plzeň tak bude v neděli vepředu velmi nepříjemná. „Akceptujeme to, stejně bychom s tím nic neudělali. Jediné, co můžeme ovlivnit, je náš výkon, na který se soustředíme,“ dodal Kováč.

Letošní první vzájemný zápas s Plzní zvládly Pardubice velmi slušně (1:2). Je to něco, od čeho se dá odrazit?

V některých věcech určitě, ale na druhou stranu je to už dlouhá doba a situace se dost změnila. Nebude třeba hrát Tomáš Solil, který dával gól... Bude to jiné.

Vedle Solila chybí také Jan Jeřábek a kvůli dohodě klubů nesmí nastoupit stoper Robin Hranáč. Zbytek sestavy je daný?

Žádné další zranění naštěstí v týdnu nepřibylo, takže o sestavě je jasno. Naši dva stěžejní hráči jsou pryč dlouho, u Hranáče je to pro nás trochu problém, ale tak to zkrátka je. Šanci dostanou zase jiní kluci a věřím, že to zvládnou.

Jak si Pardubice a Plzeň vedou v první lize 13. kolo 22. října

Pardubice – Brno 1:3

Plzeň – Ostrava 3:1 14. kolo 29. října

Zlín – Plzeň 0:3

Hradec Král. – Pardubice 1:3 15. kolo 5. a 6. listopadu

Plzeň – Sparta 0:1

Slovácko – Pardubice 1:0 Dohrávka 4. kola 9. listopadu

Plzeň – Brno 4:0 Letošní první vzájemný zápas:

2. kolo 6. srpna

Plzeň – Pardubice 2:1

Góly: Kliment, Havel – Solil Vzájemné zápasy z loňska:

9. kolo 25. září 2021

Pardubice – Plzeň 0:1

Gól: Hejda 23. kolo 22. února

Plzeň – Pardubice 4:0

Góly: Hejda, Kopic, Havel, Chorý

Po výhře v derby (3:1) přišlo nepovedené utkání se Slováckem (0:1). Na čem jste v týdnu před Plzní pracovali nejvíc?

Se Slováckem jsme mohli uhrát bod, ale nepodali jsme dobrý výkon. Pořád se zaměřujeme na standardní situace a nabírání hráčů, i zbytek naší hry byl ale v tom utkání hrozně složitý a komplikovaný. Věnovali jsme se především tomu, aby se to s Plzní neopakovalo.

Před závěrečným zápasem ztrácíte na posledním místě jen tři body. Nastala alespoň určitá úleva, že to nakonec není tak hrozné, jak se zdálo na začátku?

Můj trenérský štáb je v Pardubicích sedm kol, ve kterých jsme dokázali udělat šest bodů. Čekali jsme víc, moc nás mrzí třeba utkání s Bohemkou (0:1) a proti Brnu (1:3), kde jsme měli bodovat. Se štěstím šla uhrát i remíza se Slováckem. Kdybychom měli o dva body víc, byli bychom spokojenější.

Na řadu přijde dlouhá pauza. Sportovní ředitel Vít Zavřel už nastínil některé změny v kádru.

Potřebujeme doplnit o zkušenější hráče. Přáli bychom si, aby se konečně uzdravil Honza Jeřábek, ale musel na druhou operaci s kolenem, takže asi nestihne začátek jara. To je veliká komplikace.

Po utkání s Plzní dostane tým týden dovolenou. Jak budete odpočívat?

Vezmu rodinku na pět dní někam do Itálie, do hor. A pak nám to zase začne, bude nás čekat třítýdenní tréninkový blok, pro který se nám uzdravuje Tomáš Solil a z Dukly Praha se vrátí i David Huf, takže je musíme zapracovat do týmu. Oba hráče potřebujeme nastavit tak, aby nám na jaře pomohli. A já věřím, že pomůžou.

Ligu čeká netypická pauza kvůli zimnímu světovému šampionátu v Kataru. V čem bude v přípravě na jaro největší rozdíl?

Tolik volných víkendů jsme za posledních iks let neměli. Ale už jsem říkal, že budeme ještě tři týdny trénovat. Taky jsme rádi, že si zahrajeme Tipsport ligu, protože si můžeme zkoušet různé herní varianty a některé hráče. V naší situaci takhle dlouhé volno bereme všemi deseti.