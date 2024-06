První trénink? Nasazení hráčů bylo perfektní, liboval si pardubický asistent

A obtížnější to zprvu určitě budou mít koučové Jiří Saňák s Markem Kuličem, kteří nahradili realizační tým Radoslava Kováče — i když třeba některé z nynějších členů široké soupisky už v minulosti vedli, orientovat se v tom davu bude kumšt. Asistent Kulič odhadoval, že mu to potrvá tak týden.

Kdo naskočil do přípravy Pardubic Brankáři: Viktor Budinský (SR), Nicolas Šmíd. Obránci: Lois Fauriel (Kongo), Dominik Mareš, Michal Surzyn, David Šimek, Jan Kalabiška, Václav Jindra, Tomáš Koukola, Andrij Juzvak (Ukr.), Filip Vedral. Záložníci: Filip Brdička, Denis Darmovzal, Michal Hlavatý, Laurent Kissiedou (Pobř. slon.), Leandro Lima (Braz.), Štěpán Machů, Štěpán Míšek, Daniel Pandula, Bernardo Rosa (Braz.), Tomáš Solil, Deniss Stradinš (Lot.), Ayatullahi Suleiman (Nigérie), Vojtěch Sychra, Samuel Šimek, Emil Tischler, Kamil Vacek, Diego Velasquez (Mex.), Diego Zarate (USA). Útočníci: Pavel Černý, David Huf, Ladislav Krobot, William Mukwelle (Kamerun), Vojtěch Patrák, Marzuq Yahaya (Nigérie), Tomáš Zlatohlávek.

„První dny jsou vždy hektické, v kádru je víc než 30 hráčů, takže se rozkoukávám,“ připustil Kulič v rozhovoru pro klubový web.

Zároveň ocenil zázemí areálu Pod Vinicí, kde fotbalisté v pondělí dopoledne letní přípravu započali — zamlouvají se mu jak tři klasická hřiště, tak i ostatní kapacity, jež je možno v tréninkovém procesu dle vlastní volby využít.

„Podmínky jsou parádní, jsem natěšený,“ lebedil si Kulič. „Kvalita byla velmi dobrá, nasazení suprové. Na prvním tréninku se chce každý ukázat, z naší strany panuje spokojenost,“ připojil.

Po „rozjezdových“ tréninkových jednotkách hráče hned ve středu čekají kondiční testy na pražské FTVS.

„Takže kluky samozřejmě nechceme nějak přepálit. Potřebujeme, aby se tam vydali, aby výsledky byly dobré,“ konstatoval Kulič. „Postupně to budeme dávat do kupy. V sobotu sehrajeme modelové utkání a podíváme se na to, jak vypadají po té týdenní zátěži,“ dodal.

Management klubu mezitím shání další akvizice. Po Janu Kalabiškovi čerstvě získal jiného obránce: stopera Davida Šimka z Mladé Boleslavi. Šestadvacetiletý bek, jenž má v první lize na kontě 94 utkání (vsítil v nich pět branek), v Pardubicích podepsal víceletou smlouvu.

„Mezi mé přednosti patří hlavičkové souboje, a to jak v defenzivě, tak i v ofenzivě. Myslím si, že mám co nabídnout i v rozehrávce a při vytváření útočných akcí,“ věřil vytáhlý Šimek. „David bude rozhodně posila, jsem rád, že k nám přichází,“ řekl k jeho angažování Vít Zavřel, sportovní ředitel oddílu.