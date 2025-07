Pardubice trápí bolavé absence. A Plzeň? Ukázali jsme, že s ní jde hrát, velí trenér

Má k tomu i hmatatelný důvod — vždyť v loňském ročníku Pardubice v domácí odvetě s Viktorií v jednom z herně nejpovedenějších duelů poměrně senzačně „plichtily“ 0:0.

„Ta poslední remízová konfrontace je pro nás inspirací a motivací, že všechno jde, když se k tomu přistoupí takticky, technicky i emočně. Samozřejmě musíte mít i trošku kliku, ale štěstí přeje připraveným,“ říká kouč Pardubic. „Jsem přesvědčený, že tam kluci nechají všechno a fanoušci to ocení. Že nezůstane jen u řečí.“

Loni Plzeň v Chance lize obsadila báječné druhé místo — na nedostižnou pražskou Slavii sice ztratila propastných šestnáct bodů, nicméně ostravský Baník za sebou nechala o tři a paběrkující Spartu dokonce o jedenáct. Velké ambice přitom neskrývá ani letos, její kádr je pořádně nadupaný.

„Všichni víme, jak Plzeň dokázala posílit, neodešel ani Šulcík (Pavel Šulc, držitel Zlatého míče pro fotbalistu sezony)... Mužstvo mají opravdu silné a my k tomu přistupujeme s obrovským respektem,“ konstatuje kapitán Kamil Vacek.

Jeho mančaft, který, jak známo, na jaře uhájil ligovou příslušnost jen o koňský nos před sousední Chrudimí, přitom nejde do ostré sezony z přípravy v úplně ideálním rozpoložení. Trenér Střihavka byl z jejího průběhu spíš rozmrzelý.

Fotbalisté Pardubic slaví gól do sítě Chrudimi v baráži o postup do první ligy.

„Mám to rozporuplné. Býval bych si představoval, že příprava půjde jiným, lepším směrem. Ať už tréninkovým procesem, výkony či samotnými zápasy,“ přiznává kouč.

Jeho skvadra nejprve v Opatovicích nad Labem porazila po obratu 3:1 slovenskou Skalici a za druhý poločas se na ni sbíhaly komplimenty. Jenže pak v Třemošnici hráči nestačili na druholigovou Jihlavu a v generálce remizovali na svém stadionu s Vlašimí, dalším druholigovým protivníkem. Mezitím Pardubáci v polské Wroclawi sice podlehli tamějšímu Slasku, kde však Střihavka tým naopak chválil.

„Bylo to takové nahoru – dolů. Klíčové bude přivést ještě nějaké nové hráče, aby ti stávající neměli jisté místo v sestavě,“ zdůrazňuje trenér. „Pocity jsou průměrné, ale věřím, že si to všichni uvědomujeme a v sezoně budeme jinak nastavení. Budu moc šťastný, když se tým podaří doplnit, pro úvod sezony to bude důležité,“ dívá se Střihavka už i za Plzeň.

Velkou nepříjemností je nucená absence stopera Jasona Noslina, borce, jenž mj. ve druhém barážovém utkání vyhlavičkoval míč z brankové čáry do bezpečí po jedovaté hlavičce Chrudimi. Je po operaci.

A fanoušci proti Viktorii na place neuvidí ani středopolaře Tomáše Solila, který ji podstoupil už mnohem dříve. Během přípravy ho koleno začalo opět trápit.

„Byl na rezonanci, myslím ale, že to nebude nic vážného, že na něj spíš dolehla únava. Koleno reaguje, snad se to uklidní a bude k dispozici už příští týden. Ale půlku přípravy s námi neabsolvoval,“ mrzí Střihavku, pro nějž jinak Solil znamená jeden z pilířů ideální sestavy.

Obdobně to bylo i s dalším záložníkem Denisem Darmovzalem, jenž se po sezoně vrátil z hostování v Chrudimi.

Michal Surzyn z Pardubic (vlevo) a Daniel Kosek z Chrudimi během odvety baráže

„Na začátku přípravy onemocněl, nastoupil jen na pár minut v jednom utkání,“ líčí Střihavka. „Ale doufám, že to Denis v sezoně rozjede. Upřímně jsem se na něj moc těšil, až se vrátí, jarní část se mu ve druhé lize povedla. Vím, co v něm je, ale ta nemoc ho trochu zabrzdila. Měl těžší chřipku.“

On i 38letý veterán Vacek každopádně kvitují, že současný tým je delší dobu pohromadě.

„Na zápas s Plzní se chystáme opravdu svědomitě, po všech stránkách. Věřím, že předvedeme skvělý výkon a že bude vidět, jak jsme se jako mužstvo posunuli. Nemůžeme do toho jít s nějakým strachem,“ prohlašuje Vacek.