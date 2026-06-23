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Chance Liga 2025/2026

Snáz se jednalo s hráči i se soupeři pro přípravu, těší pardubického trenéra

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  12:07

Trenér Jan Trousil vstoupil do přípravy pardubických fotbalistů. | foto: Taneček DavidČTK

Kouč Jan Trousil minulý týden vedl první tréninky pardubických fotbalistů v přípravě na novou ligovou sezonu. Jaká přesně bude podoba přípravy, co říká na čerstvou posilu z Dukly nebo na zvučného soka pro čtvrtý přátelák?

V soutěžním utkání naposledy vedl svoje pardubické svěřence 10. května. Východočeši tehdy v odvetě semifinále skupiny o umístění proti Karviné promarnili výhru 2:1 z prvního venkovního zápasu, doma padli 1:3 a z pavouka play off se poroučeli. Celkově v lize obsadili devátou příčku a následovala více než měsíční pauza; trenér Jan Trousil tudíž po jednom z prvních tréninků v letní přípravě neskrýval, že se znovu do práce hodně těšil.

„Máme tu s trenéry (asistenty Tomášem Poláchem a Pavlem Němečkem a dalšími členy realizačního týmu) dobře nastavené prostředí. Tohle je super,“ pochvaloval si kutnohorský rodák Trousil, jenž v dubnu oslavil kulatou padesátku. O čem se dále rozhovořil?

O dovolené

Po zkušenosti z Plzně se mně to zdálo extrémně dlouhé. Hráči stejně mají svoje individuální plány, denně hodinu a půl trénink, posílají nám reporty. Kdyby to nedělali, jsou za to tvrdé pokuty. Splnili všichni. Já odjel s rodinou pryč, pak ještě na víkend se ženou do Chorvatska. Ale stejně si během dovolené voláte s manažery kvůli hráčům... Stále se něco řeší. Už z toho nevypnete, chystáte přípravu.

O posile Mouhamedu Traorém z pražské Dukly

Na levou stranu pořád hledáme stopera, máme tam zatím jenom Hamzíňa (Jiřího Hamzu), protože Kony (Mikuláš Konečný, který v klubu hostoval ze Slavie) odešel. Potřebujeme mít ten post zdvojený. Traoré v Dukle nepodával špatné výkony. Sehnali jsme si o něm nějaké informace přes Pavla Šustra (kouče Pražanů), se kterým jsme kamarádi. Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme, věříme, že zvýší zdravou konkurenci a ten post bude vyřešený.

Příchody

Marek Icha (Liberec, přestup), Mouhamed Tidjane Traoré (Dukla Praha, přestup), Jan Stejskal (nový masér A-týmu, ukončil hráčskou kariéru)

Odchody

Kamil Vacek (ukončil hráčskou kariéru, nově manažer A-týmu), Jan Řezníček (do B-týmu jako hrající kouč a mentor), David Šimek (Artis Brno, přestup), Nicolas Šmíd (skončil jako masér A-týmu)

O poptávce na hráče Pardubic

Lasa padala a je to dobře. Když je o naše hráče zájem, je to pro nás solidní vizitka. Jestliže přijde vynikající nabídka, nikdo nikomu nebude bránit v odchodu. Ale teď to nestojí tak, že by kluci chtěli odcházet, což je pro nás výborné.

Konkurence tu bude, nikdo nebude mít nic jisté. Pokud by se o to někdo nechtěl porvat, pak bude lepší, když půjde pryč. Nicméně věřím, že to takhle nebude. Na různé posty průběžně hledáme náhradu, abychom na ten případ byli připravení.

O kondičním bloku ve vedrech

Kluci měli deset dní jenom pro sebe bez zátěže a pak díky individuálním plánům došli nachystaní na to, aby se mohli okamžitě zapojit do společné přípravy. Navázali jsme tam, kde jsme končili. Nebude to nějaké drastické. Díky testům víme, jak na tom jsou. Vypadají dobře běžecky i silově, nikdo nefuněl. Nyní do toho maximálně šlápneme a pak už je čtrnáctidenní soustředění v Rakousku se zápasy, kde budeme muset zvolnit. Tam už budeme pilovat taktiku.

O soustředění v Kothmühle v podhůří Alp

Vybrali jsme si ze čtyř nabídek, které nám Jirka Bílek (sportovní ředitel FK Pardubice) ukázal. Preferovali jsme, abychom měli hřiště jen pro sebe a aby to bylo v dojezdu na kole od hotelu, protože chci, abychom tam kola využívali. Ti, s nimiž budeme chtít na hřišti pracovat delší dobu, třeba na standardkách, tam budou podle libosti. Druhá věc je hezké prostředí a je tam i návaznost na soupeře, k zápasům to máme dvakrát 10 a jednou 40 kilometrů. To je ideální, těšíme se na to.

Trénink pardubických fotbalistů, uprostřed Jason Noslin

Po utkáních budou volnější dny, uděláme tam nějaký teambuilding, vyšlápneme si na kole do hor, aby kluci přišli zase na jiné myšlenky. Musíme každý den nachystat tak, aby to bylo vyplněné a aby tam byla výborná regenerace. To nám tamější wellness splňuje. Věřím, že nám čas strávený pohromadě pomůže zapracovat nové hráče. Určitě ještě někdo přijde a někdo odejde, bude prostor na to, aby si kluci na sebe zvykli.

O Rapidu Vídeň mezi soupeři

Pan Zavřel (Vít Zavřel, předseda představenstva FK Pardubice) nám říkal, že díky letošnímu výsledku se daleko lépe jedná se soupeři i hráči, které oslovíme. Je výtečné zahrát si proti Rapidu Vídeň, ale nepřikládám tomu zase nějakou zvláštní váhu, pořád to je jen příprava. Je to tlak jen na hráče, aby předvedli dobrý výkon a měli šanci začínat v základní sestavě. Ale chybí tam tlak na výsledek, i od diváků. Je také třeba si uvědomit, že když je někdo fantastický v přípravě, není záruka, že takový potom bude i v lize. Fotbal je hlavně o hlavě, kdo se z toho takzvaně nepodělá.

Plán přípravy včetně utkání

Sobota 27. června SK Holice – FK Pardubice 16.00 hřiště Holice

Pondělí 29. června odjezd na soustředění do rakouského Kothmühle

Středa 1. července OKS Odra Opole – FK Pardubice (čas a místo bude upřesněno)

Středa 1. července MŠK Žilina – FK Pardubice (čas a místo bude upřesněno)

Neděle 5. července SK Rapid Vídeň – FK Pardubice hřiště Perg

Čtvrtek 9. července KS Cracovia – FK Pardubice 17.00 hřiště Wels

Pátek 10. července návrat ze soustředění

Sobota 18. července FC Vysočina Jihlava – FK Pardubice (čas a místo bude upřesněno)

Sobota 25./neděle 26. července 1. kolo Chance Ligy 2026/2027 FC Hradec Králové – Pardubice (termín bude upřesněn)

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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