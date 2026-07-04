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Chance Liga 2025/2026

Rafting i společné opékání buřtů. Nejprve ale pardubické fotbalisty čeká Rapid

Autor:
  10:37
Trénink pardubických fotbalistů, uprostřed Jason Noslin

Trénink pardubických fotbalistů, uprostřed Jason Noslin | foto: Taneček DavidČTK

Trenér Jan Trousil vstoupil do přípravy pardubických fotbalistů.
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Pardubičtí fotbalisté, kteří se momentálně chystají na sezonu na soustředění v rakouském Kothmühle, mají před sebou čtvrtý přípravný duel, a to s nejzvučnějším sokem. V neděli od 15 hodin změří na stadionu v Pergu síly se slavným Rapidem Vídeň.

Je to nejúspěšnější mančaft rakouské fotbalové historie, na kontě má 32 mistrovských titulů. Válely za něj mimo jiné československé legendy Josef Bican a Antonín Panenka.

A teď se s vídeňským Rapidem, loni v rakouské Bundeslize čtvrtým, střetne v přípravě pardubický FK. Stane se tak na neutrální půdě Forstenlechner Areny v Pergu, podunajském městečku něco přes třicet kilometrů na východ od Lince.

„Na utkání s Rapidem se těšíme,“ předeslal po středeční remíze 2:2 se Žilinou v Ansfeldenu Jan Trousil, trenér Pardubic.

Pardubický trenér Jan Trousil

Zatímco uprostřed pracovního týdne dopřál obstojnou minutáž na trávníku všem hráčům, kteří se účastní soustředění v Kothmühle, teď to bude jinak. Pardubičtí totiž tehdy měli kromě mače se Slováky prostor zasáhnout do hry i v Ulmerfeldu proti polskému Opolí. Tam příslušná část soupisky dosáhla rovněž na smírný výsledek — v tomto případě 1:1.

„Před Rapidem už to asi rozdělíme. Ti, co se nedostanou do nominace na utkání, budou mít individuální tréninky,“ nastínil kouč Trousil.

Pokud jde o Rapid, mezi koncem ligy a startem letní přípravy stihl ještě zdolat Ried ve dvouzápasovém finále play off o Konferenční ligu; přátelák má zatím za sebou pouze jeden, když si před týdnem poradil s FAC Vídeň poměrem 4:1. Góly vítězů si připsali Ercan Kara, Malijec Moulaye Haidara (dva) a Australan Marco Tilio.

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Trousilova parta na něj půjde stejně jako na předchozí soupeře z plného zápřahu, na pátek i na sobotu měli fotbalisté v plánu dvě tréninkové fáze.

„Po Rapidu strávíme jeden den teambuildingem — chceme tam dát rafty, stmelit se s novými kluky. Bude i nějaké opékaní buřtů. Pomůže nám to nastavit kabinu tak jako v minulé sezoně,“ věřil kouč Trousil.

„Pak jen zápas s Krakovem a jedeme domů, kde se už budeme chystat na první ligový zápas: derby s Hradcem Králové,“ doplnil.

Klání s Cracovií Krakov odehrají Pardubice ve čtvrtek 9. července od 15 hodin v Eberstalzellu. Po něm v sobotu 18. července následuje generálka proti jihlavské Vysočině a další víkend již zmíněný vstup do nové sezony v bitvě na půdě východočeského rivala.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
4. 7. 23:00
Francie
Kanada
4. 7. 19:00
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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