Rafting i společné opékání buřtů. Nejprve ale pardubické fotbalisty čeká Rapid

Je to nejúspěšnější mančaft rakouské fotbalové historie, na kontě má 32 mistrovských titulů. Válely za něj mimo jiné československé legendy Josef Bican a Antonín Panenka.
A teď se s vídeňským Rapidem, loni v rakouské Bundeslize čtvrtým, střetne v přípravě pardubický FK. Stane se tak na neutrální půdě Forstenlechner Areny v Pergu, podunajském městečku něco přes třicet kilometrů na východ od Lince.
„Na utkání s Rapidem se těšíme,“ předeslal po středeční remíze 2:2 se Žilinou v Ansfeldenu Jan Trousil, trenér Pardubic.
Zatímco uprostřed pracovního týdne dopřál obstojnou minutáž na trávníku všem hráčům, kteří se účastní soustředění v Kothmühle, teď to bude jinak. Pardubičtí totiž tehdy měli kromě mače se Slováky prostor zasáhnout do hry i v Ulmerfeldu proti polskému Opolí. Tam příslušná část soupisky dosáhla rovněž na smírný výsledek — v tomto případě 1:1.
„Před Rapidem už to asi rozdělíme. Ti, co se nedostanou do nominace na utkání, budou mít individuální tréninky,“ nastínil kouč Trousil.
Pokud jde o Rapid, mezi koncem ligy a startem letní přípravy stihl ještě zdolat Ried ve dvouzápasovém finále play off o Konferenční ligu; přátelák má zatím za sebou pouze jeden, když si před týdnem poradil s FAC Vídeň poměrem 4:1. Góly vítězů si připsali Ercan Kara, Malijec Moulaye Haidara (dva) a Australan Marco Tilio.
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Trousilova parta na něj půjde stejně jako na předchozí soupeře z plného zápřahu, na pátek i na sobotu měli fotbalisté v plánu dvě tréninkové fáze.
„Po Rapidu strávíme jeden den teambuildingem — chceme tam dát rafty, stmelit se s novými kluky. Bude i nějaké opékaní buřtů. Pomůže nám to nastavit kabinu tak jako v minulé sezoně,“ věřil kouč Trousil.
„Pak jen zápas s Krakovem a jedeme domů, kde se už budeme chystat na první ligový zápas: derby s Hradcem Králové,“ doplnil.
Klání s Cracovií Krakov odehrají Pardubice ve čtvrtek 9. července od 15 hodin v Eberstalzellu. Po něm v sobotu 18. července následuje generálka proti jihlavské Vysočině a další víkend již zmíněný vstup do nové sezony v bitvě na půdě východočeského rivala.