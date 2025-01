Tanka jsme chtěli už ze druhé ligy, líčí Pardubáci. Dotáhli i Ramu

„Jde o hráče, kterého jsme moc chtěli. Měli jsme o něj už zájem, když hrál druhou ligu za Varnsdorf, a máme velkou radost, že teď to vyšlo,“ pochvaloval si sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel na klubovém webu.

Tanko tehdy v sezoně 2022/23 za Varnsdorf nasázel patnáct gólů ve třiceti zápasech a stal se druhým nejlepším střelcem soutěže. Následoval přestup o patro výš do zmíněného Baníku a ani tam se Tanko neztratil. K devíti gólům v devětadvaceti zápasech přidal i jednu asistenci. Během aktuální sezony zatím nastoupil třináctkrát s bilancí 1 + 1.

Soupiska Pardubic pro Španělsko Brankáři: Jan Stejskal, Adam Šimon, Vojtěch Vorel Obránci: Václav Jindra, Jan Kalabiška, Louis Lurvink, Ryan Mahuta, Michal Surzyn, Eldar Šehič, David Šimek, Jan Trédl Záložníci: Adam Fousek, Laurent Kissiedou, Štěpán Míšek, Dominique Simon, Filip Šancl, Samuel Šimek, Kamil Vacek Útočníci: Filip Brdička, Lukáš Fila, Ladislav Krobot, André Leipold, Vojtěch Patrák, Elmedin Rama, Vojtěch Sychra, Abdullahi Tanko, Marzuq Yahaya

„Jde o rychlostního a gólového hráče, který je pro nás navíc zajímavý tím, že umí zahrát na více postech. Do ofenzivy je to opravdu velká posila. Budeme silnější,“ věřil Zavřel.

Tanko zatím vynechal sobotní utkání v Tipsport lize s Chrudimí (1:0), nechybí však na soustředění ve španělské Marbelle, kam pardubický tým odletěl v neděli odpoledne.

„Pokaždé, když někde podepíšu novou smlouvu, tak jsem šťastný. Fotbal opravdu miluji a těším se na všechno, co mě v Pardubicích čeká. První tréninky s týmem byly skvělé. Vím, že nás na jaře nečeká nic jednoduchého (v boji o udržení), ale udělám všechno pro to, aby se nám dařilo,“ slíbil Tanko.

V útoku mu bude pomáhat také další posila, kterou si Pardubice pojistily na delší čas. O víkendu definitivně dotáhly hostování devatenáctiletého Albánce Elmedina Ramy z rezervy pražské Slavie, který je na východě Čech už od začátku zimní přípravy.

„Je to vysoký, rychlý a důrazný hráč. Často se dostává do zakončení, což v útoku potřebujeme. Jsme rádi, že se nám se Slavií podařilo domluvit na dlouhodobém hostování a Rama nám pomůže nejen na jaře,“ říkal Zavřel.

Duely Pardubic na soustředění AGF Aarhus – Pardubice 21. 1. Pardubice – FC Čerkasy 25. 1.

Před odletem do Španělska pak stihl uzavřít i třetí víkendový transfer směrem do Pardubic. Tentokrát lovil v pražské Spartě, která pod Zelenou bránu na půlroční hostování uvolnila osmadvacetiletého brankáře Vojtěcha Vorla. I ten s týmem odcestoval do Marbelly, v Pardubicích na umělce naopak zůstal jiný gólman Viktor Budinský, který na podzim odchytal pět utkání. Trenéři místo něj chtějí na soustředění otestovat devatenáctiletého brankáře rezervy Adama Šimona, který už si zachytal i zmíněnou Tipsport ligu proti Chrudimi. Do turnaje tak kromě Vorla naskočili všichni tři zbylí brankáři Pardubic včetně Jana Stejskala a právě Viktora Budinského. Trenéry na jaře pravděpodobně čeká ohledně brankoviště složité rozhodování.

„Nejdůležitější je, aby se nám dařilo jako týmu, a já k tomu chci přispět v jakékoli roli,“ vyhlásil Vorel.

První šance se může dočkat už ve Španělsku, kde Pardubice sehrají dva přípravné zápasy. Už v úterý nastoupí proti dánskému Aarhusu a v sobotu proti ukrajinskému celku Čerkasy.