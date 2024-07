Obrana dobrá, zlobil přechod, hodnotil přípravu s Fürthem asistent Kulič

S kolegou Jiřím Saňákem tým chválil především za obranu. „Fürth je zajímavý běhavý tým. Dobře presoval a přepínal z útoku do obrany, s čímž jsme měli hlavně v první půli celkem problémy, ale postupem času nás už spíš jen tak dobýval. Vzadu jsme působili velmi dobře,“ mínil Kulič.

Přesto gólman Viktor Budinský dvakrát „lovil“. Poprvé jej ve 42. minutě překonal Noel Futkeu (1:0) a v 57. obstaral vítěznou branku po skvěle zahrané standardní situaci střídající Niko Giesselmann (2:1).

„Bohužel jsme neměli úplně ideální přechody do útoku, zbytečně jsme vyhazovali a ztráceli míče. To nebylo ideální a na tomhle zápase nás to nejvíc mrzí,“ přiznal Kulič.

Tým ale zase naopak chválil za gól, který má na kontě dorostenec Václav Jindra. Těsně před poločasem si našel balon po rohovém kopu od Michala Surzyna a srovnal na 1:1. Šlo o jeho první trefu v pardubickém „A“ týmu.

„Standardka je vždycky pomocná ruka, jsme rádi, že se nám jedna povedla. Taky je nutno dodat, že v zápase jsme po nich měli ještě další dvě gólovky, které jsme ale bohužel nevyužili,“ přemítal Kulič.

Teď se soustředí především na generálku na první ligu, kterou obstará páteční duel Pod Vinicí proti druholigové Chrudimi (od 18 hodin). Pardubičtí by do ní rádi nastoupili v kompletní sestavě, nicméně zatím chybí marodi Jan Stejskal, Emil Tischler a Pavel Černý. Do dnešního tréninku se po zranění zapojil odchovanec Vojtěch Sychra.

„Kostra týmu je daná, ale ještě čekáme na zraněné a případně na nějaké příchody. A pomalu se těšíme na ligu,“ vyhlížel Kulič.