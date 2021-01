Příbram si musíme ohlídat, velí pardubický trenér Novotný

Jasně, ani desáté místo a dvaadvacet bodů pro nováčka není žádná hrůza. Naopak, Východočeši pořád vědí, že jejich jediným úkolem pro premiérový ročník mezi elitou je se udržet. Právě proto ale musí v sobotu zabrat proti jednomu z konkurentů v boji o přežití. Pardubice v 16 hodin v pražském Ďolíčku vyzvou Příbram.

Pardubice vs. Příbram Online reportáž v sobotu od 16 hodin

„Chceme si ohlídat, aby se nám v tabulce nepřiblížila, takže bychom si rádi připsali tři body,“ předesílá trenér Pardubic Jaroslav Novotný v rozhovoru pro klubový web.

Středočeši jsou na předposledním místě tabulky a v probíhající sezoně zatím vyhráli jen dvakrát, naposledy to bylo v polovině prosince doma se Zlínem 1:0.

„V lize však nejsou slabé týmy. Příbram předvádí urputný fotbal, často se snaží dát gól a poté to ubránit. Musíme udělat všechno pro to, abychom jí nedovolili její hru,“ říká Novotný.

Zápas asi příliš atraktivní podívanou nenabídne, a to hlavně s ohledem na panující počasí a špatné terény.

„Viděl jsem ve středu ligové dohrávky a terény pochopitelně nejsou v dobrém stavu. I my s tím v sobotu počítáme, hráči to vědí, o to víc budou následující utkání o bojovnosti,“ vyhlašuje Novotný.

Východočechům se do sestavy vrátí několik hráčů, kteří museli vynechat již zmíněný souboj s Plzní včetně vykartovaného Tischlera, o druhý start v základu si však řekl záložník Dominik Kostka. „Určitě nás v Plzni nezklamal a předpokládáme, že dostane šanci i proti Příbrami,“ uvádí kouč.