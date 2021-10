Tři body musí zůstat doma, velí pardubický Čelůstka před duelem se Zlínem

„Všichni si uvědomujeme, že to bude důležitý zápas, ale zase ne tolik, aby nás to dostávalo pod tlak. Tři body musí zůstat doma a uděláme pro to maximum, ale nijak to nerozhoduje o naší existenci v nejvyšší soutěži,“ klidní situaci obránce Pardubic Tomáš Čelůstka.



Pardubice - Zlín Sobota 16.00 online

Náročné to však pro jeho tým bude, nejen z toho pohledu, že Zlín je před čtrnáctými Pardubicemi v tabulce jen o tři body a i on po pěti prohrách v řadě potřebuje uspět.



„Pro Zlín je utkání náročné úplně stejně jako pro nás. Musíme dát pozor na urostlého útočníka Tomáše Poznara, který dobře zvládá souboje, a také na rychlé zlínské kraje, které vždycky dokážou vymyslet nějaké nebezpečné situace a kolmé přihrávky za obranu,“ upozorňuje Čelůstka.

Tak trochu nastoupí proti svému klubu, jelikož je zlínským odchovancem. „Zlín mě vychoval, strávil jsem tam patnáct let, a i když jsem nezasáhl do áčka, tak mám k němu velký vztah. Mám tam spoustu známých, takže moje motivace v tomto zápase bude asi o něco větší než jindy,“ potvrzuje Čelůstka.