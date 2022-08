Fotbalisté Pardubic zbrojí na Slavii. Pozor na její útok, varuje Helešic

„Slavia v posledních letech pravidelně bojuje o evropské poháry, takže je to jeden z nejsilnějších soupeřů, které v naší soutěži můžeme potkat,“ nepřekvapí svojí charakteristikou loňského vicemistra, s nímž se Pardubice opět střetnou už tuto neděli od 19 hodin v Praze, krajní obránce Matěj Helešic.

Borec, který na východ Čech v létě přestoupil z Opavy, má přitom s klubem z Edenu podobně mizernou osobní bilanci jako jeho nový zaměstnavatel.

„Vždycky jsme se Slavií prohráli,“ konstatuje, „nejvíc vzpomínám na zápasy, co se hrály u nich. Hodně diváků, výborná atmosféra. V domácím prostředí jsou slávisté extrémně nebezpeční, nečeká nás nic jednoduchého.“

Slavia - Pardubice Neděle 19.00 online

Strasti budou pravděpodobně o to větší, že na základě dohody o hostování nemohou za Pardubice proti svému mateřskému oddílu nastoupit stoper Tomáš Vlček ani brankář Jakub Markovič. První z nich minule proti Liberci (výhra 2:1) předvedl parádní výkon, který ozdobil gólem, a druhý dosud též patřil do základní jedenáctky. Budou to skutečně výrazné ztráty.

Na „supl“ za Markoviče se nyní připravuje jeho náhradník Viktor Budinský a podle trenéra pardubických brankářů Martina Shejbala nebude v jeho nuceném nasazení žádný problém.

„Všichni jsme naprosto klidní, máme vyrovnanou dvojici. Viktor je zkušený, 29 roků. Má za sebou hodně těžkých zápasů. Plně mu důvěřujeme, není na něm znát žádná nervozita. Určitě to zvládne. Důležité je, aby se chytil prvním zákrokem a chodil vysoko, aby byl připravený hasit případné slávistické brejky,“ podotýká Shejbal v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

Zejména z ofenzivy favorizovaného soka, jenž je aktuálně v tabulce 5. (Pardubice 12.), mají Helešic, Shejbal a spol. zdravý respekt.

„Sestavu točí, těžko říct, s čím přijdou. Na jejich útočné hráče si musíme dát pozor,“ zdůraznil Helešic.