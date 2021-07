Karviná jako jistá výhra? Myslet si to je cesta do záhuby, tvrdí kouč Pardubic

Půjde o snazší vstup do ročníku než byl ten minulý na půdě Jablonce (prohra Pardubic 0:1)? Podle trenéra Jiřího Krejčího ani náhodou.

„Vůbec to tak nevnímám, žádný zápas v lize není lehký. Myslet si, že hrajeme doma s Karvinou a že ‚musíme‘ vyhrát, by byla cesta do záhuby. Možná by naopak bylo lepší, kdybychom začínali venku, ale soupeře neřeším. Je potřeba si v hlavě nastavit, že znovu bojujeme o každý gól a o každý bod,“ nabádal trenér Krejčí.

Loni tenhle plán vyšel Východočechům dokonale. Bodů posbírali dvaapadesát a skončili sedmí. To už je ale dávno zapomenuto. Hlavní cíl je pořád stejný - nespadnout. Krejčí ví, že to nebude jednoduchý úkol, obzvlášť poté, co se na scénu vrací baráž.

Pardubický kádr se dost obměnil, hodně se čeká od slávistů Michala Berana s Lukášem Červem, zaujal i obránce z plzeňské rezervy Jan Halász. Na nové tváře však nelze vytvářet přehnaný tlak.

Pohyby v kádru Pardubic * Přišli: Jan Halász (Plzeň, přestup), Ramos Junior (Angra dos Reis - Bra., přestup), Jakub Markovič, Michal Beran, Lukáš Červ (všichni Slavia, hostování), Ladislav Dufek (Boleslav, hostování), Adam Lupač (Benešov, hostování) * Odešli: Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer (oba Plzeň, konec hostování), Ewerton (Ml. Boleslav, konec hostování), Michal Surzyn (Jablonec, přestup), Ladislav Mužík (Boleslav, přestup), Michal Petráň (Třinec, hostování)

„Kluci mají budoucnost, ale musíte se kouknout, jaké jsou to ročníky. Jsou to dvoutisícovky, málokdo má zkušenosti s druhou ligou, natož s první. Bude to hodně o trpělivosti. Až pochopí, jak se to tady u nás hraje, tak to bude lepší. Uvítal bych v přípravě ještě pár tréninků, abychom se mohli všichni víc poznat a víc věcí si vysvětlit,“ přál si Krejčí.

Výsledkově ale naproti tomu mezisezonní období hodnotil kladně. Až na první utkání proti Zbrojovce (0:2).

„Nebudu nikomu mazat med kolem pusy, prostě se mi to nelíbilo, tak jsem to řekl. Jinak ale příprava měla stoupající tendenci. Jedině proti Jihlavě (0:2) se na nás totálně podepsala únava, museli jsme pak trochu ubrat. Druhý poločas proti kvalitní Vlašimi (výhra 2:0) už zase snesl parametry. Herně to gradovalo,“ těšila Krejčího konečná bilance dvou proher, čtyř výher a jedné remízy.

Téměř po celou přípravu nasazoval do utkání sestavu, která se velmi blížila té ligové. O jedenáctce na Karvinou už má víceméně jasno.

„Z nějakých osmdesáti procent. Máme tam ještě pár drobných šrámů a hráče, kteří zatím netrénují úplně naplno, ale představu už máme,“ řekl Krejčí.