Liberec posílil, bude to náročné, varuje pardubický útočník Černý

„I když je Liberec na poslední příčce tabulky, pořád jde o těžkého protivníka. Severočeši mají dobrý kádr, který ještě navíc na poslední chvíli posílil, takže nás čeká velmi náročné utkání,“ varuje podhrotový útočník FK Pardubice Pavel Černý v rozhovoru pro klubový web.



Těsně před koncem přestupního období pod Ještěd přišel záložník Christ Tiéhy z Opavy, obránce Dominik Plechatý ze Sparty a útočník Júsuf Hilál ze Slavie. Vše navíc zastřešuje nový kouč Luboš Kozel.

„Každá změna trenéra přinese čerstvý vítr a všichni najednou získávají další motivaci. Liberec to určitě může nakopnout, musíme se na to připravit a nedat soupeři šanci bodovat,“ vyhlašuje Černý.

Jeho tým si bude chtít spravit náladu především po prohře 1:2 na Slovácku, která přišla ještě před reprezentační pauzou, v hlavě Východočeši jistě mají i předešlý souboj s Libercem, který na severu Čech prohráli vysoko 1:4.

Pardubice - Liberec Sobota 16.00 online

„Já dokonce střídal po půl hodině,“ ohlíží se Černý. „Herně jsme naprosto propadli, nic nám nevyšlo. Ale pokaždé je to jiné, budeme se snažit navázat na to, co jsme proti Liberci předvedli ještě předtím v Ďolíčku,“ odkazuje Černý na téměř rok starou partii, kterou Pardubice ovládly 3:0, Liberec tehdy „dojel“ na okleštěnou soupisku kvůli evropským pohárům. Teď však bude jeho sestava zcela odlišná.



„Mezi nejnebezpečnější hráče musíme zařadit útočníka Michaela Rabušice, jenž má zkušenosti ze zahraničí, a také Theodora Gebre Selassieho. To je určitě soupeřova největší osobnost, okolo které v Liberci tým staví,“ přemítá Černý.

Pardubice proti Liberci potřebují bodovat naplno, což se jim zatím v letošní sezoně povedlo jen jednou proti Bohemians (výhra 3:0). Během první reprezentační pauzy v letošní sezoně si trochu zvedly sebevědomí, když v domluveném přátelském utkání porazily druholigovou Vlašim 2:1. Gól dala útočná posila Lukáš Matějka z Plzně, který by tak zítra proti Liberci mohl figurovat v sestavě.

„Pardubice mi vychvaloval Míša Hlavatý a já se sem těšil. Je tady kolem mě spoustu mladých kluků, což by mohlo fungovat,“ říká Matějka.