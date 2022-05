Nevíme, jak Karviná zápas s námi pojme, říká pardubický záložník Lupač

Předchozí sokové z Jablonce a z Bohemians 1905 byli do sestupu, respektive možnosti absolvovat nevyzpytatelnou baráž „pouze“ namočení, kdežto příští pardubický protivník, Karviná, již má po nedávné porážce 0:2 v Jablonci „padáka“ o patro níž jistého. Hraje se v sobotu od 16 hodin v pražském Ďolíčku.

„Už jsme si v kabině říkali, že vlastně nevíme, jak Karviná zápas s námi pojme,“ přemítal v rozhovoru na oddílových stránkách FK Pardubice záložník Adam Lupač, díky bezmála 14 naběhaným kilometrům jeden z nejvýraznějších borců uplynulého kola.

Karviná může podle 21letého fotbalisty, jenž na východě Čech od loňského léta hostuje z třetiligového Benešova, hrát úplně bez nervů. To Pardubičtí, byť dvě shodná vítězství 1:0 a s nimi spojených šest bodů jejich tým katapultovaly z pátého místa skupiny až na nebarážové druhé, je budou mít dost možná napnuté jako špagáty. Ve hře je pořád dohromady devět bodů a báječný vstup do skupiny ještě nepředstavuje definitivní záruku prvoligové „spásy“.

Pardubice - Karviná Sobota 16.00 online

„Tím to pro nás bude těžší. Ale my se musíme soustředit na náš cíl, kterým je vyhnout se baráži, k čemuž bychom mohli v sobotu vítězstvím udělat důležitý krok,“ konstatoval Lupač.

Pravda; mít před závěrečnými bitvami se Zlínem a Teplicemi třiatřicet bodů už by vypadalo slibně. „Ale víme, že ještě není všem dnům konec. Nadstavbu máme dobře rozjetou, snad se nám podaří zdárně doplout do určeného cíle,“ přál si Lupač.

Je přirozené, že se Karviná neporazí sama, a navíc je to jen dva a půl týdne, co Pardubice v posledním kole základní části na svém stadionu přemohla 3:2. Lupač se tehdy na trávníku neobjevil. Z lavičky nicméně sledoval kolaps, kdy si jeho spoluhráči, do té doby vedoucí 2:1, v 70. minutě nechali sebrat tříbodový triumf, a dalším gólem domácích v 87. minutě dokonce i remízu. Tenhle zvrat by pro ně měl být užitečným mementem.

„Proti předchozímu zápasu musíme být tentokrát zodpovědnější při bránění standardních situací, v Karviné jsme dostali dva góly po rohových kopech,“ připomněl Lupač. „Jsme připraveni být v obranné hře důslední stejně, jako tomu bylo v zápase s Bohemkou,“ připojil pardubický mladík.

Povzbudivé rovněž je, že se za pevnější defenzivou parádně rozchytal gólman Jakub Markovič. Ten dokáže napravit případné kiksy, kterých jinak znatelně ubylo. Proto snad ani tolik nevadí, že Pardubice zrovna dvakrát nezáří v koncovce.