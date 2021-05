Takové příběhy se ve fotbale dějí, září pardubický kapitán Jeřábek

„Zní to jako sen. Rozhodně bych to nečekal, ale je to tak. Takové příběhy se dějí,“ zářil pardubický kapitán Jan Jeřábek.



Základní podmínkou pro postup do Evropy je však tříbodová výhra nad Jabloncem, se kterým se Pardubice utkají v sobotu v 17 hodin v Ďolíčku.

„Jsme teď na určité vlně a daří se nám. V kabině jsme si řekli, že bychom ji chtěli udržet až do konce sezony, a je teď jen na nás, jestli se nám to podaří. Víceméně to máme ve svých rukách,“ řekl obránce Martin Toml.

Partii s Jabloncem Východočeši v rukách mají, zbytek už ale zas tak ne. Vítězství nad třetím týmem nejvyšší soutěže, který se již kvalifikoval do Evropské ligy a hned v úvodu sezony porazil Pardubice 1:0, totiž nemusí stačit. Nováček bude potřebovat také ztrátu Liberce doma s Olomoucí a především zaváhání Plzně na trávníku poslední Opavy, která už nějaký čas ví o svém sestupu do druhé ligy a o nic jí nejde.

„Šance na postup je podle mě tak deset procent, ale to neznamená, že nechceme uspět. Je krásné, že v této pozici jsme, ale je skutečně potřeba si říct, že se musí sejít hned několik věcí,“ zůstal na zemi majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

I kdyby jeho tým nepostoupil a s Jabloncem prohrál třeba i 0:4, fanoušci na pozápasové děkovačce zklamaní stejně nebudou. Zítra bude moci být v Ďolíčku 20 % kapacity. V předprodeji na klubovém webu stojí vstupenka 200 Kč, na místě před utkáním pak bude o 50 korun dražší.

Klub pro své příznivce připravil bezplatné testování na covid-19 přímo na stadionu, začíná tři hodiny před výkopem a jde o testování ze slin s výsledkem do sedmi minut. Potřeba je pouze kartička pojišťovny, která úkony hradí.