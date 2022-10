Derby s Hradcem se blíží. Pardubický klub do Boleslavi pořádá výjezd

Je to zápas, který pardubičtí fotbalisté ve své novodobé historii, a to ani v uplynulé dekádě ještě ve druhé lize, nikdy nevyhráli — nejlépe v něm dosáhli na remízu. V probíhajícím soutěžním ročníku té první se navíc utápějí v mizerných výsledcích a v tabulce jsou téměř od začátku na poslední příčce. I proto budou Pardubičtí v blížícím se derby s Hradcem Králové v mladoboleslavské Lokotrans Areně (v sobotu od 15 hodin) potřebovat co největší podporu hlasivek svých příznivců.