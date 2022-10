Pardubičtí fotbalisté i před Brnem makali na obraně. Pořád je dost děravá

„V obraně standardních situací jsme nepůsobili dobře, to chceme jednoznačně zlepšit. Dva góly, které jsme z nich inkasovali, jsou hodně — nezvládli jsme osobní bránění, na to se musíme připravit. Je to zodpovědnost každého hráče, což jsme si, doufám, vyjasnili. Taky se nám v defenzivní fázi opakují věci, které by tam být neměly. Na tom jsme celý týden pracovali,“ konstatuje kouč Kováč s poznámkou, že do mače s Brnem, jež je v tabulce desáté, by si ze Sparty naopak chtěl přenést útočný projev. „Dali jsme tam dvě branky, to se počítá.“

Poslední Pardubice mají však i po Spartě jen osm tref a Zbrojovka, jež minule v lize nestačila v Hradci (1:2) a ve středu vyřadila z poháru druholigové Táborsko (2:1), víc než dvakrát tolik (17). Proto taky její kanonýři Řezníček a Ševčík jsou se šesti, resp. pěti zásahy statisticky jinde než Pardubáci, u nichž jsou maximem tři góly Hlavatého.

Pardubice - Brno Sobota 16.00 online

„Řezňu se Ševou je třeba uhlídat stoprocentně. Ale už do toho naskakuje i Pachlopník, to je taky velmi dobrý fotbalista. I na křídlech Brňané mají zajímavé kluky. Nečeká nás nic lehkého, ale hrajeme doma a chceme za každou cenu uspět,“ velí trenér Kováč. „Víme, v jaké jsme situaci. Utkání s Brnem je moc důležité, i když kol ještě zbývá spousta,“ dodává kouč.