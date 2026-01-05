Chance Liga 2025/2026

Pardubice získaly Godwina, Hamzu, Mandouse i další dva slávisty

  14:13
Pardubické fotbalisty posílil nigerijský krajní bek Emmanuel Godwin. Dvacetiletý hráč přestoupil z druholigového švédského Trelleborgu a podepsal smlouvu do roku 2030. Východočeši to uvedli na klubovém webu.

Mladoboleslavský brankář Aleš Mandous | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jedenáctý tým prvoligové tabulky zároveň přivedl pro jarní část ligové sezony obránce Jiřího Hamzu ze Slovácka a trojici fotbalistů ze Slavie. Hostování v Mladé Boleslavi ukončil zkušený brankář Aleš Mandous a následně zamířil do Pardubic stejně jako záložník Tomáš Jelínek a obránce Tobias Boledovič z druholigové rezervy Pražanů. O formě působení všech čtyř hráčů se ještě jedná.

Dvacetiletého Godwina čeká druhé evropské angažmá. Poslední tři sezony strávil ve druhé švédské lize v dresu Trelleborgu, s nímž na konci roku sestoupil.

„Emmanuel je typologicky vhodný hráč pro náš tým. Jeho nejsilnější stránkou je rychlost a dynamika. Velkou výhodou je také fakt, že v Evropě už nějakou dobu působí a je zde adaptovaný. Přesto bude pravděpodobně potřebovat chvíli čas, aby si na nové působiště zvykl. My ale budeme trpěliví, jelikož věříme, že nám svými výkony pomůže,“ řekl sportovní ředitel Jiří Bílek.

„Rád bych se s týmem dostal v jarní části sezony do nejlepší šestky. Musíme ale naplno pracovat. Už teď se těším, až se uvidím s fanoušky. Doufám, že na hřišti jim budeme dělat radost,“ řekl Godwin.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Pardubice posilují, získaly i trojici hráčů ze Slavie

Sledujeme online
Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Silvestrovské derby ovládli fotbalisté Sparty, Bednář nasázel Slavii hattrick

Roman Bednář slaví gól během silvestrovského pražského derby.

Fotbaloví internacionálové Sparty v pražském Silvestrovském derby na umělé trávě v Edenu porazili Slavii 6:4. Hattrickem se v 39. ročníku tradiční exhibice blýskl jeden z nováčků Roman Bednář,...

Sojka míří zpět do Plzně, Jedličku by měl nahradit Slovák Ťapaj

Plzeňský obránce Merchas Doski (vpravo) stíhá Alexandra Sojku z Hradce Králové.

Alexandr Sojka se po půl roce vrací z fotbalového Hradce Králové do Plzně. Viktoria na webu uvedla, že uplatnila klauzuli ve smlouvě na zpětný odkup dvaadvacetiletého záložníka. Sojka už s týmem...

Byl v těsném ofsajdu, ale gól přesto platil. Proč? Ani jsem neslavil, přiznal pak Wirtz

Florian Wirtz z Liverpoolu střílí gól proti Fulhamu.

Anglická liga a videorozhodčí spolu mají dlouhou historii. Komplikovanou, plnou chyb, naštvání i nařčení. Jenže tentokrát, ač na první pohled mnoho fanoušků nesouhlasí, se v utkání mezi Fulhamem a...

5. ledna 2026

Manchester vyhodil kouče Amorima. Jsou důvodem neshody s vedením?

Rúben Amorim během utkání s Wolverhamptonem.

Čtrnáct měsíců a dost. Fotbalový Manchester United odvolal trenéra Rúbena Amorima. Jde o překvapivý čin, protože tým v poslední době neměl špatné výsledky a v tabulce Premier League je tři body za...

5. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  13:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň dotahuje gólmana, Pardubice získaly tři slávisty

Sledujeme online
Nespokojený brankář Mladé Boleslavi Aleš Mandous.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

5. ledna 2026  12:29

Žádný Mbappé, žádný problém. Mladík zastoupil hvězdu a zazářil hattrickem

Útočník Realu Madrid Gonzalo García se zápasovým míčem po hattricku do sítě...

Je to v podstatě stejná situace jako v létě. Kylian Mbappé kvůli zranění nemůže hrát, a tak šanci dostává jedenadvacetiletý Gonzalo García. Zatímco tehdy vtrhl na scénu čtyřmi góly v šesti zápasech...

5. ledna 2026  11:33

Fotbalistky Slavie mají nového trenéra. Do boje o titul je povede bývalý hráč Klapka

Filip Klapka, bývalý hráč Hradce Králové či Jablonce, je novým trenérem...

Fotbalistky Slavie začnou jarní část sezony pod novým hlavním trenérem. Stal se jím Filip Klapka, dosavadní asistent kouče Jiřího Vágnera, který po dohodě s klubem zamířil na Slovensko k fotbalistům...

5. ledna 2026  11:20

Zázrak i pohroma. Sylla v Olomouci září, brzdí ho však nepochopitelné blikance

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Fotbalistům olomoucké začíná Sigmy nepopulární zimní příprava před jarní částí Chance Ligy. Pauza skončila, je čas makat! Úmorné drily pod náročným trenérem Janotkou znamenají ještě větší obtížnost a...

5. ledna 2026  11:20

Pořád jsme v realitě. Hoftych o zlínských ambicích, přestupech i trapném stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Zbrojovka vítá nového ředitele. Sabou na sebe upozornil i incidentem proti Spartě

Jiří Sabou

Když na konci října královehradecký klub oznámil, že Jiří Sabou skončí nejpozději 31. ledna na pozici sportovního ředitele, spekulovalo se, že by se měl v blízké budoucnosti upsat brněnské Zbrojovce....

5. ledna 2026  10:30

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  4. 1. 22:39

Liverpool remizoval, United ztratil s outsiderem. Nerozhodně i City vs. Chelsea

Momentka ze zápasu mezi Fulhamem a Liverpoolem.

Manchester City v anglické fotbalové lize dostal gól v nastavení a remizoval s Chelsea 1:1, po 20. kole ztrácí na vedoucí Arsenal už šest bodů. V sedmé minutě nastavení přišli o vítězství fotbalisté...

4. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  21:04

