Jedenáctý tým prvoligové tabulky zároveň přivedl pro jarní část ligové sezony obránce Jiřího Hamzu ze Slovácka a trojici fotbalistů ze Slavie. Hostování v Mladé Boleslavi ukončil zkušený brankář Aleš Mandous a následně zamířil do Pardubic stejně jako záložník Tomáš Jelínek a obránce Tobias Boledovič z druholigové rezervy Pražanů. O formě působení všech čtyř hráčů se ještě jedná.
Dvacetiletého Godwina čeká druhé evropské angažmá. Poslední tři sezony strávil ve druhé švédské lize v dresu Trelleborgu, s nímž na konci roku sestoupil.
„Emmanuel je typologicky vhodný hráč pro náš tým. Jeho nejsilnější stránkou je rychlost a dynamika. Velkou výhodou je také fakt, že v Evropě už nějakou dobu působí a je zde adaptovaný. Přesto bude pravděpodobně potřebovat chvíli čas, aby si na nové působiště zvykl. My ale budeme trpěliví, jelikož věříme, že nám svými výkony pomůže,“ řekl sportovní ředitel Jiří Bílek.
„Rád bych se s týmem dostal v jarní části sezony do nejlepší šestky. Musíme ale naplno pracovat. Už teď se těším, až se uvidím s fanoušky. Doufám, že na hřišti jim budeme dělat radost,“ řekl Godwin.