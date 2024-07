Pardubickou ofenzivu doplnili dobře známý Zifčák a německý objev Leipold

Zifčák už v Pardubicích hostoval v sezoně 2019/20, kdy pomohl východočeskému týmu k postupu do nejvyšší soutěže. Odchovanec Sigmy zatím v lize odehrál 90 zápasů a dal 12 gólů. V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže si připsal 16 startů.

„Na útočných postech máme momentálně vysokou konkurenci. Pavel by u nás pravděpodobně nedostával tolik prostoru, kolik by si představoval. Proto jsme se rozhodli, že mu umožníme odchod do Pardubic,“ uvedl olomoucký trenér Tomáš Janotka na klubovém webu.

„Ze Sigmy se mi neodchází lehce, je to můj klub. Na jednu stranu je to trochu smutek, na druhou se těším na novou výzvu. Potřebuju především pravidelně hrát a věřím, že v Pardubicích budu mít větší prostor,“ řekl Zifčák.

FK Pardubice @FK_Pardubice Na roční hostování s opcí přichází ze @SKSigmaOlomouc 25letý útočník Pavel Zifčák!



„Opce pro nás není v žádném případě formalita. Jsme připraveni ji uplatnit, protože z jeho minulého angažmá v Pardubicích víme, že Pavel je výborný hráč," říká sportovní ředitel Vít Zavřel.

Východočeši si od Zifčáka hodně slibují. „Z jeho minulého angažmá v Pardubicích víme, že Pavel je výborný hráč. Opce pro nás není v žádném případě formalita. Jsme připraveni ji uplatnit,“ uvedl sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel na sociální síti X.

Leipold byl v minulé sezoně nejlepším střelcem Lafnitzu, za který v druhé lize zaznamenal 13 branek. Dvaadvacetiletý německý útočník měl v Rakousku smlouvu ještě na dva roky, kluby se ale dohodly na přestupové částce.