Fotbalisté Pardubic lovili před koncem přestupů ve Slavii a v Baníku

Původně měl FK Pardubice eminentní zájem o návrat Brazilce Cadua, jenž se po přestupu do Plzně na západě Čech neprobojoval do základní sestavy, a na mušce byl i Srb Srdjan Plavšič. Nakonec nedopadl příchod ani jednoho, oba zmínění hráči zamířili na hostování do Baníku a v neděli od 16 hodin paradoxně nastoupí právě proti Pardubicím.