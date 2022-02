Přestup izraelského ofenzivního fotbalisty Rayana do Pardubic byl dotažen

Devatenáctiletý hráč do Pardubic přišel na testy už v lednu z třetiligového pražského Motorletu, kde se mohl pochlubit bilancí pěti gólů a dvou asistencí v jedenácti zápasech. Vysoká produktivita zdobí téměř celou dosavadní Rayanovu kariéru, původně přitom nastupoval jako obránce.

„To bylo v Kabulu, kde jsem vyrůstal. Byl jsem vysoký a asi po dvou letech mě trenér v zápase, ve kterém se nám nedařilo, poslal do útoku. Tam už jsem pak skoro pořád dával góly,“ usmíval se Rayan v rozhovoru pro klubový web.

V první sezoně v útoku se coby čtrnáctiletý prosadil čtyřicetkrát, o rok později dal o tři góly méně. Postupně se prokousal až do ligového celku Maccabi Petah Tikva, za který v minulosti nastupoval také dnes již bývalý fotbalista Tomáš Sivok.

Rayanovi se však sezona v něm příliš nepovedla a poroučel se do druhé ligy. „V Izraeli to funguje tak, že po dorostu musíte hned do prvního týmu, nebo to zkusit v jiném klubu. Neexistují tam B týmy,“ vysvětlil Rayan svou cestu.

Ani zkouška ve druhé nejvyšší soutěži mu ale nevyšla, sáhl tedy po zahraničním angažmá v již zmíněném Motorletu. Teď v Pardubicích definitivně doplňuje pětici zimních posil Kamila Vacka, Karla Pojezného, Robina Hranáče, Jakuba Rezka a Nanu Akosaha-Bempaha.

Pardubice zároveň znají termín dříve odloženého domácího utkání se Slováckem, které se nově odehraje 22. února od 17 hodin.