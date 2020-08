Obrovské srdce, bojovnost, nasazení, takový byl pardubický recept na výhru

„Na soupeře jsme se takticky dobře připravili. Pro nás je nadále důležité to, co nás přivedlo do první ligy. Obrovské srdce, bojovnost, nasazení. Máme opravdu kvalitní středovou řadu, výkony Solila a Tischlera proti Teplicím byly nadstandardní,“ poznamenal po výhře 2:1 spokojeně jeden z pardubických koučů Jaroslav Novotný.

To trenér Teplic Stanislav Hejkal nebyl spokojený ani trochu, od svého mužstva v utkání proti Pardubicím očekával mnohem víc.

„Nezvládli jsme to výsledkově ani herně. Domácí vyhráli zaslouženě, za vítězstvím si šli, byli odhodlaní, měli nováčkovské nadšení,“ uznal. „Porazili nás zbraněmi, na které jsme byli nachystaní, věděli jsme o nich. Naši hráči nepodali ani průměrný výkon. Dokážeme hrát daleko lépe ve středu pole a hlavně nahoře. Jsem neskutečně zklamaný,“ uvedl Hejkal.

Pokud jde o dva výše zmíněné pardubické hráče, Tischler se do historie novodobého pardubického fotbalu zapsal první brankou v lize, Solil zase v záloze tentokrát vypomohl jako nahrávač. Na úvodní trefě ze 43. minuty však měl podíl i Cadu, který gólovou akci zahájil.

Teplice se k vyrovnání dostaly hodně šťastným způsobem, když si krátce po poločase srazil balon, navíc tečovaný, do vlastní brány Toml. O triumfu Pardubic tak rozhodl průnik Surzyna po levém křídle z 63. minuty, do nějž ho vyslal Čelůstka. Surzyn s přehledem prostřelil teplického gólmana Grigara.