Skákal tam sám, štval pardubického trenéra vítězný Tomičův gól

Fauly. To je jediná kolonka, v níž měli fotbalisté Pardubic v předposledním podzimním ligovém kole v Uherském Hradišti nad domácím Slováckem „navrch“. Přestože ani to rozhodně nepředvádělo žádnou fotbalovou symfonii, bylo by vcelku nespravedlivé, pakliže by si hosté odvezli nějaké body — jakkoli je moc a moc potřebovali.