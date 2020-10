První tři body zvenku? Hodně šťastné, vědí pardubičtí fotbalisté

„Jirka Sláma mi to pěkně přistrčil, já jsem si to nachystal, zamířil a padlo to tam,“ komentoval Surzyn ránu, kterou nekompromisně „našil“ pod břevno.

Slovácko už nemělo prakticky žádný prostor na odpověď - timing pro uzemnění protivníka nemohl být lepší. V tu chvíli, v 94. minutě, už se to přitom jevilo tak, že jsou oba celky srozuměny s bezbrankovou remízou...

„Musím uznat, že jsme vyhráli se štěstím. Byl to pro nás těžký zápas, který jsme jako vždy velmi silně prožívali, hlavně ten závěr,“ prohlásil trenér Pardubic Jiří Krejčí.

Kouč Moravanů Martin Svědík, Krejčího předchůdce na pardubické lavičce, se na svůj tým po porážce hodně zlobil, a to zdaleka nejen kvůli nepříznivému výsledku.

„My jsme promarnili prvních 35 minut úvodního poločasu. Neběhali jsme, chyběla nám agresivita, nesbírali jsme odražené míče. Takhle doma nemůžeme hrát, to je pro mě nepřípustné,“ durdil se Svědík. „Pak jsme se sice zlepšili, pokračovali jsme ve zlepšeném výkonu ve druhém poločase, ale do toho přišel nesmyslný faul Kalabišky...,“ navázal trenér.

Faul obránce Slovácka na pardubického Hlavatého se udál v 67. minutě. Arbitr Hocek původně Kalabiškovi za jeho šlapák ukázal žlutou kartu, ovšem pak se odběhl podívat na video a verdikt změnil: červená! „Zákrok Kalabišky jsem neviděl, bylo pro mě překvapení, že se šel rozhodčí podívat na VAR. Ale nemyslím si, že by nám přesilovka nějak výrazně pomohla,“ řekl trenér Pardubic Krejčí.

O tom, že nepomohla, není sporu, Slovácko totiž pak bylo paradoxně mnohem aktivnější než hosté. Ale nic hmatatelného z toho nevytěžilo. Největší šancí v 78. minutě pohrdl Hellebrand po pěkném přistrčení od exreprezentanta Petržely, respektive brankář Pardubic Boháč včas vyběhl, zmenšil úhel a míč skvěle vyrazil.

„I v deseti jsme měli tlak, jenže přišla naše další hloupost a dostali jsme gól. Naši hráči sice měli snahu, ale na ni se nehraje. Neplnili jsme taktické věci, hlavně v závěru utkání, a doplatili jsme na to,“ láteřil Svědík.

„My už jsme se smiřovali s tím, že budeme brát ze zápasu bod, první zvenku, a nakonec z toho byly tři. Ale i tak se musíme ve hře ještě hodně zlepšit,“ podotkl pardubický kouč Krejčí.