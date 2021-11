Byly to laciné góly, prakticky stejné, ulevil si pardubický stoper Šejvl

„Je to pro nás obrovské zklamání,“ netajil po debaklu Jaroslav Novotný, jeden z trenérů aktuálně čtrnáctých Pardubic. „Nevím, proč se nám to na té levé straně takhle otevřelo. Do té doby jsme útoky Slavie zachytávali. Pak jsme ovšem ve třech situacích za sebou propadli a soupeř toho využil a rozhodl,“ litoval kouč.



„Byly to laciné góly, prakticky stejné. Jednoduché balony za obranu po lajně, po kterých už jsme se nestihli vrátit do vápna. Centr — a gól. Neměli jsme ty náběhy ani začátky akcí předtím,“ připojil stoper Pardubic Martin Šejvl. „Potom už se to odvíjelo v rukou Slavie,“ dodal.



Pětigólová nálož je pro Pardubice od loňského postupu do první ligy rekordní — dosud byly z pohledu inkasovaných gólů nejhoršími porážky 1:4 s Mladou Boleslaví a s Libercem z předchozí nováčkovské sezony. Se Slavií přitom mohlo být i hůř; dvě branky jí nebyly uznány pro ofsajd.

„Slavia ukázala svoji sílu. Když prostřídala, ti hráči byli čerství a pořád tam chodili,“ shrnul bek Šejvl.

Výkon úřadujících šampionů velebil i jejich trenér Jindřich Trpišovský, který připomněl, že Slavia ve čtvrtek absolvovala pohárové klání v Evropské konferenční lize proti Haifě a na zregenerování před Pardubicemi tak neměla moc času.

„Vystupňovaným výkonem a trpělivou hrou jsme zápas otočili na naši stranu. Výsledkově to vypadá jednoduše, ale Pardubice hrály v prvním poločase velice nepříjemně. Dobře nás dostupovaly a na hřišti bylo málo místa. Byl to tam spíš soubojový zápas,“ mínil.



Slávisté trefili již ve 3. minutě po rohu tyč a Boháč pak vychytal z úhlu Masopusta, ovšem Pardubice mohly po půlhodině snadno vést. Vysoký míč spadl ve vápně na ruku Kačaraby a sudí Petřík po poradě nařídil penaltu. Kapitán Pardubic Jeřábek s ní ale naložil mizerně a nechal vyniknout gólmana Mandouse, jenž navrch zlikvidoval i dorážku Kostky.

V kruté (pro Pardubice) šestiminutovce po pauze si dvakrát spravil chuť Krmenčík, který mohl skórovat už dříve, pak se blýskl nádhernou ranou pod břevno Lingr. I ten se později prosadil znovu a finální zásah Pražanů přidal Ekpai.

K příštímu utkání Pardubice nastoupí až po reprezentační pauze — v neděli 21. listopadu zajíždějí na trávník posledních 16. Teplic.