Gól z 35 metrů je omráčil. Soupeři pak vyšly brejky, konstatoval trenér Novotný

„Do kabiny jsme šli s tím, že se pokusíme o zvrat. Ale přišla 49. minuta, kdy jsme inkasovali z 35 metrů třetí gól, což ten zápas hodně ovlivnilo,“ popisoval Jaroslav Novotný, trenér Pardubic, který se na lavičce musel obejít bez zdravotně indisponovaného kolegy Jiřího Krejčího.

„Poulolův gól byl pro vyznění zápasu možná rozhodující,“ souhlasil kouč vítězných Hanáků Václav Jílek, „brankář domácích při něm asi lehce zaspal, zřejmě čekal spíš centrovaný balon.“

Za stavu 3:1 pro Sigmu už se hosté mohli plně zaměřit na protiútoky, jež mají perfektně propracované. Pardubáky, kteří přitom měli o dost střeleckých pokusů víc (včetně těch mimo 12:7, k tomu rohy 10:1), jimi rozebírali jako zkušený hodinář náramkové primky.

„Původně jsme se po přestávce nechtěli do útočné fáze až tak cpát. Věděli jsme, že Olomouc má dobré brejky a nahoru chodí klidně ve 4-5 lidech, pokud sami správně nezakončíte útok nebo standardku. Byl z toho problém,“ řekl kouč Novotný. „Soupeř se po tom gólu zklidnil a začalo mu to vycházet, přidalo se i štěstí. To my neměli, některé akce jsme zbytečně přehráli. Rozhodla produktivita Olomouce a výkony brankářů,“ soudil.

Gólman Boháč, jindy opora Pardubic, tentokrát neměl svůj den, byť mu to spoluhráči některými minelami zrovna neusnadňovali. Při první brance Růska vybral nesprávného adresáta svého výhozu; Čelůstka snažící se rychle hrát dál našel jen napadajícího Zahradníčka a ten vrátil míč do vápna. Při druhém gólu v podání Zmrzlého zase nestačil střelci včas zmenšit úhel a pohlídat si tyč při zakončení zblízka. O Poulolově parádě už byla řeč.

To Boháčův protějšek Matúš Macík chytal ve velkém stylu. Bravurními skoky po pardubických rozích vytěsnil nebezpečné hlavičky Černého i Tischlera, později si poradil i se střelou Čelůstky nebo s dělovkou střídajícího Hufa z přímého kopu a následnou dorážkou.

„Po Tischlerově gólu na 1:1 jsme měli ještě několik příležitostí, ale brankář Macík Olomouc vynikajícími zákroky podržel,“ poznamenal trenér Novotný.

Ačkoli předváděná hra v jeho očích až tak tragická nebyla, finální výsledek 1:5 hovoří jasně. „Plán byl, že po vítězství v Teplicích (2:1) chceme zase bodovat, nejlépe naplno. Ale naopak jsme inkasovali debakl...,“ glosoval Novotný.

V příštím kole na čtrnácté Pardubice čeká venku Mladá Boleslav, hraje se v neděli 5. prosince od 15 hodin.„Nezbývá než se prát dál a snažit se do konce podzimu uhrát co nejvíc bodů,“ uvedl trenér Novotný.