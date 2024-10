Naše ztráty vedení jsou vyčerpávající, říká pardubický trenér Saňák

Teď udeřil znovu.

V sobotu Na Julisce už jako útočník pražské Dukly vstoupil do Klubu ligových kanonýrů, dal svůj stý gól v nejvyšší soutěži, který znamenal pardubickou prohru 1:2.

„Každý trenér by byl blázen, kdyby neřešil kvality Jakuba Řezníčka. Ale že by nám mohl dát stý gól, tím jsme se nezabývali. I kdyby jich měl na kontě jenom 80, tak jde pořád o hráče, jehož práce tělem ve vápně je dlouhodobě výborná. V naší lize je zkrátka výjimečný,“ uznal soupeře pardubický kouč Jiří Saňák.

Do zpěvu mu ale nebylo. Právě na Řezníčkův důraz svůj tým upozorňoval, stejně tak v případě Murise Mešanoviče, který se trefil jen chvíli před Řezníčkem. Dukla zápas s Pardubicemi otočila ve druhé půli v rozmezí 64. a 67. minuty.

„Ve druhém poločase jsme úplně odešli a přizpůsobili se hře Dukly. Ta má na hrotu dva hráče, kteří jakmile dostanou ve vápně prostor, tak trestají. A to se nám stalo. Je to na zamyšlení,“ sypal si Saňák popel na hlavu.

Souboj o míč v utkání mezi Duklou a Pardubicemi.

Jeho tým znovu nedokázal udržet vedení, které mu ve 38. minutě zařídil premiérovou trefou v české lize Francouz Dominique Simon.

„Dali jsme gól a celkem nám vycházely naše principy, ale přišel opakovaný problém. Dáme gól a pak se hned necháme zatlačit a inkasujeme. To je hodně vyčerpávající, protože by to mělo mít přesně opačný efekt,“ štvalo Saňáka.

Hra Pardubic se pak definitivně rozpadla, když Simona vyřadilo zranění a v 57. minutě jej musel nahradit Štěpán Míšek.

„Je to hráč, který umí udržet balon, a když vám vypadne, tak je to samozřejmě těžší. Jenže my už ve druhém poločase nehráli dobře, ani když byl na hřišti. Nemůžeme být závislí na jednom hráči, tenhle scénář si nepřipouštím,“ odmítl Saňák.

Buď jak buď, Pardubice prohrály další důležitý duel, který je mohl odrazit ode dna tabulky. Třetí porážka v řadě však znamená, že Východočeši zůstávají patnáctí (sedm bodů). A v sobotu přijede do Pardubic čtvrtý Baník.

„Nesmíme se topit v tom, že některé zápasy jsou jinak důležité. Pořád jde o tři body. Tohle je sport, teď by se měly ukázat bojovné typy hráčů,“ plánoval Saňák.