Zakletí v útoku. Tohle musíme brzy zlepšit, burcuje trenér Střihavka

„Bod je ztráta, jsem z toho hotový, zklamaný, až zdrcený,“ netajil první z nich. „Výsledkově jsme to nezvládli, i když jsme se na ten zápas dobře připravili a kluci do toho dali všechno, co jsme chtěli. Je to těžké přijmout,“ pokračoval kouč Střihavka s tím, že ovšem zažil už i utkání, v nichž jeho mančaft nad sokem tak jako teď dominoval, a nakonec mu po gólu inkasovaném v samém závěru v rukou nezůstalo vůbec nic.

„My bod opravdu bereme, protože byl vydřený. Má svou obrovskou cenu, hlavně co se týče morálky, psychiky, která byla v poslední době hodně nabouraná po všech třescích, které se u nás staly. Jsem rád, že jsme aspoň ten bod urvali a že nás podržel Jany (brankář Janáček), který chytil penaltu a celkově se o to postaral. Defenziva odvedla opravdu dobrou práci,“ kvitoval Straka.

Brankář Martin Janáček z Českých Budějovic chytá penaltu v utkání proti Pardubicím.

Je známá pravda, že na statistiky se nehraje, ale o obrazu mače, na který se postupně víc a víc snášela mlha, přece jen něco vypovídají. Střely na branku 5:0, mimo 9:1, rohové kopy totéž, držení míče 74 ku 26 procentům... Jen ta koncovka. Na konci první půle už Pardubice gólmana Janáčka překonaly, ovšem radost skórujícího beka Šehiče chvíli nato zhatil VAR a odpískaný ofsajd. V 66. minutě forvard Zlatohlávek navíc kopnul mizerně penaltu a Janáček si poradil i s dorážkou Patráka.

„Zahozená penalta, to patří k životu. Stalo se. Samozřejmě to je škoda. Fotbalově jsme vypadali dobře, vytvářeli jsme si střelecké pozice. Možná se takhle budeme prezentovat i v dalších utkáních, ale musíme se co nejdřív lépe naučit řešit finální fázi. Jsem přesvědčený, že kdybychom zápas gólově otevřeli, mohlo to skončit klidně i 4:0,“ přemítal trenér Střihavka.

Ten přitom s českobudějovickým kolegou Strakou dlouze klábosil už před výkopem a probírali předchozí výkony hostí.

„Říkal, že si dokážou připravit šance, jsou zajímaví. A přijeli sem a neměli nic, byli zalezlí v hlubokém bloku, do kterého jsme je dostali svojí hrou. Já chci být pozitivní, teď jen musíme být mentálně odolní a té cestě věřit i v dalších kolech,“ uvedl Střihavka.

To nejbližší přitom přijde na řadu už ve středu, kdy aktuálně 14. Pardubice opět v domovské CFIG Areně vyzvou v dohrávce 8. kola Chance ligy průběžně sedmou olomouckou Sigmu, která v sobotu prohrála 0:1 na trávníku Teplic.