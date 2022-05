Druhá výhra Pardubic 1:0? Trenér Novotný smekl před týmem klobouk

Nejprve v Jablonci a pak také včera v Ďolíčku, kde Pardubice sestřelily domácí Bohemku a udělaly další výrazný krok v cestě za záchranou v nejvyšší soutěži. V osmé minutě se o to hlavičkou po rohu postaral Robin Hranáč, jenž zaznamenal svůj první ligový gól.¨

„Všichni do zápasu vstoupili s maximální zodpovědností. Nejen obrana byla excelentní, jeden hráč bojoval za druhého. Nemá cenu nikoho vyzdvihávat individuálně, smeknout musíme přede všemi,“ děkoval kabině na pozápasové tiskové konferenci pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Za pardubickým úspěchem stála především právě stoperská dvojice Robin Hranáč – Filip Čihák. V první půli snad neprohrála jediný hlavičkový souboj, v té druhé pak zase ve spolupráci s dobrým výkonem gólmana Jakuba Markoviče zmařila veliké šance Bohemky na vyrovnání. Domácí hrozili především v samém závěru utkání. Posledním, kdo se dotkl míče, byl právě Markovič.

„Na začátku sezony jsme měli problém s červenými kartami nebo někdo nemohl hrát kvůli dohodě klubů. Obranu jsme pořád nemohli dát dohromady, ale teď se ustálila a doufám, že to tak už zůstane,“ přál si Novotný, byť utkání s Bohemkou kvůli zranění nedohrál Tomáš Solil a s poraněným tříslem stále laboruje Brazilec Cadu. „Solil snad bude v pořádku, ale u Cadua pochybuji, že ještě v nadstavbě zasáhne,“ podotkl Novotný.

Jeho tým po druhé výhře za sebou konečně opustil barážové příčky, aktuálně mu s devětadvaceti body patří třinácté místo.

„Hodně jsme si oddechli. Ohroženi přímým sestupem jsme se necítili, ale je to velký krok k záchraně,“ říká Novotný.

V sobotu od 16 hodin Pardubice čeká utkání proti Karviné, která včera z první ligy definitivně sestoupila. V nadstavbě však Pardubice už jednou potrápila výhrou 3:2 v závěru zápasu.

„Domněnka, že když Karviná sestupuje, tak my bychom měli získat tři body, je zavádějící. Klidně může být něco jako Hradec, který prohání favority. Karviná už příliš nemá o co hrát a není pod tlakem, takže může být uvolněná. Nebude to jednoduché,“ varoval Novotný.