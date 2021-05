Šance na reparát proti Pardubicím. Věříme, že zlepšení přijde, říká Horváth

Není to příliš reálné, ale Pardubice mohou ještě teoreticky pomýšlet na poháry. To by byla v prvním ročníku mezi elitou pro skromný klub prvotřídní bomba. Důležitější je pro ně však fakt, že se v naprostém klidu zachránili a mohou ročník hodnotit jedině pozitivně.

To Plzeň má daleko víc starostí. Aktuálně je pátá, což je pro ni velice neuspokojivé umístění. Místo plánovaného prohánění Slavie v boji o titul je z toho snaha o kvalifikaci do Evropy.

K zajištění bitev o Konferenční ligu stačí Viktorii zakončit soutěž na současné příčce, jenže klub ze Štruncových sadů by daleko víc lákala prestižnější Evropská liga. Tam ovšem už pro Západočechy vede pouze jediná možná cesta: triumf v MOL Cupu. Je totiž jasné, že v lize už to na lepší než čtvrtou pozici stačit nemůže.

Pardubice - Plzeň v neděli od 15 hodin online

Rozhodně se ale nedá říct, že by Plzeň nyní Fortuna ligu začala vypouštět. Nemůže si to dovolit. Vedení před týdnem odvolalo kouče Adriana Guľu, místo něj mají kádr probudit Michal Bílek s asistentem Pavlem Horváthem. Své angažmá však začali porážkou na Spartě.

„Věříme, že zlepšení přijde, proto jsme tady. Samozřejmě to není vůbec jednoduché, ale děláme pro to všechno. Kluci naslouchají, trenér dává různé impulzy, snažíme se hráče dostat do psychické pohody,“ říká Horváth.

Před zápasem proti Pardubicím visí nad startem hned několika hráčů velký otazník. Na Spartě nemohli kvůli zdravotním problémům do utkání naskočit Limberský, Kopic či Beauguel, po poměrně dlouhé pauze se do tréninku vrací Bucha.

„Kluci mají nějaké šrámy, o sestavě budeme rozhodovat podle zdravotního stavu. Budeme čekat do poslední chvíle, jestli se někdo neuzdraví nebo neodpadne. A ještě nás čekají testy,“ vysvětluje Horváth, jak složitě se bude realizačnímu týmu skládat nominace.

Pozitivem pro Plzeň je návrat Aleše Čermáka, který vyléčil pochroumané koleno. „Drží, z toho mám radost. Cítím se dobře,“ hlásí ofenzivní středopolař.

Připíší si Bílek s Horváthem v neděli premiérovou výhru? Nebo přijde čtvrtá plzeňská ztráta v řadě?