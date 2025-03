Spadla z nás ta největší deka, věří pardubický Šancl po remíze s Plzní

I potom hýřil nápady, nebál se hrát, často se zapojoval do kombinace a vymýšlel průnikové přihrávky.

„Respekt mám jen před zápasem, pak to ze mě spadne,“ vyjádřil se jihlavský odchovanec, který ve druhé části sezony v Pardubicích hostuje z pražské Slavie, ke svému nebojácnému výkonu.

S Plzní si pochvaloval hlavně překvapivě sebevědomý pardubický start.

„Začátek nám vyšel. Na Plzeň jsme dobře nalezli, nepouštěli ji do situací, ve kterých je silná,“ vyzdvihl Šancl. „Jen škoda, že jsme neproměnili ty šance. Ve druhé půli už toho bylo méně, hrozili jsme hlavně ze standardek. Měli jsme dát gól, bohužel se v koncovce stále trápíme. Ale doufám, že to už v příštím zápase s Duklou prolomíme,“ pokračoval.

Ve druhé půli měli domácí i kopec smůly, Trédlovu hlavičku gólman Jedlička vytáhl na tyč a po dalším závaru plzeňský kapitán Kalvach v nouzi odkopával balon na břevno. Zároveň Šancl musel uznat, že v posledních zhruba dvaceti minutách Viktoria jeho tým zatlačila a neměla daleko k tomu, aby duel strhla na svou stranu.

„Naštěstí jsme to ustáli. Chtěli jsme určitě vyhrát, ale víme, jaký je Plzeň soupeř. Hraje Evropskou ligu, takže bod bereme,“ uvedl. „Velice si toho vážíme. Doufám, že nás to nakopne do dalších kol. Řekl bych, že z nás spadla ta největší deka a věřím, že to bude jen lepší.“

Podle Šancla k pardubickému kvalitnímu výkonu, na jaře bez debat nejlepšímu, přispěla právě i její vysoká úroveň.

„Už minule s Baníkem Ostrava to bylo stejné, taky chtěl hrát fotbal, stejně jako my. Myslím, že zápasy s podobnými soupeři jsou pro nás lepší,“ přemítal.

Výše zmíněný bod je pro Pardubice mimochodem úplně první na jaře, před mačem s Viktorií v Chance Lize pětkrát prohrály. I proto Šancla a spol. místo nadávek a spílání „kotelníků“ tentokrát z trávníku vyprovázel zasloužený potlesk.

„Fanoušci za námi stojí celou dobu, i pro ně to určitě bylo hodně těžké. Ceníme si jejich podpory. K výsledku hodně pomohli, celý zápas nás povzbuzovali. Je fakt škoda, že jsme se jim neodvděčili nějakým gólem,“ litoval.