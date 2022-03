Jakmile dáme gól, budeme bodovat, věří pardubický útočník Černý

„Určitě se už konečně chceme prosadit. Troufám si říct, že jakmile Budějovicím vstřelíme nějakou branku, rozhodně budeme bodovat,“ je přesvědčen Černý.

Východočechům se totiž nic takového ve třech dosavadních jarních utkáních ani jednou nepodařilo. Proti Hradci, Slovácku i naposledy v Plzni vyšli gólově naprázdno. Případný první střelecký úspěch by tak Černého spoluhráče včetně jeho samotného výrazně nakopl.

„Dávat góly se nám zatím nedaří, ale věříme, že se to zlomí. Na úkor útoku jsme zase zlepšili obrannou fázi. V Plzni jsme sice dostali čtyři góly, ale v zápasech předtím jsme to vzadu uhráli na nulu. A chceme to zopakovat i proti Budějovicím,“ vyhlašuje Černý.

Dynamo bude stejně jako většina ostatních soupeřů v utkání s Pardubicemi favoritem. Domácí budou usilovat především o to, aby se neopakoval scénář z prvního letošního vzájemného utkání, ve kterém svěřenci trenérů Jiřího Krejčího a Jaroslava Novotného herně sice ovládli první poločas, ale na jeho konci stejně 1:2 prohrávali. Krátce po přestávce pak navíc přišla pojistka v podobě třetího gólu Budějovic.

„Ten zápas si vybavuji dobře, protože jsem ho sledoval doma v televizi. V první půli jsme podali výborný výkon a po dobré střele Martina Šejvla (aktuálně na hostování v Chrudimi) jsme dokonce vedli. Celou dobu jsme dominovali, ale nakonec jsme odjeli s prázdnou. Tentokrát budeme chtít hrát stejně, jen s tím rozdílem, že neinkasujeme,“ opakuje Černý.

Jeho tým od začátku jara nevyhrál, na 15. místě má však na poslední Karvinou náskok devíti bodů a utkání k dobru.

„Co tak sleduji kabinu, rozhodně nikdo nepanikaří. Všichni víme, že do konce ještě zbývá hodně zápasů. Až v případné skupině o udržení to teprve bude válka, ale zatím zůstáváme v klidu,“ ujišťuje Černý, jenž se poměrně brzy dokázal vrátit po nepříjemném zranění, které utrpěl na soustředění ve Španělsku. Sedmatřicetiletý hráč měl natržený stehenní sval.